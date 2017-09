Muñiz: "No podemos vivir de este resultado"

Juan Ramón López Muñiz, técnico del Levante, valoró el punto conseguido por su equipo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, si bien consideró que deben seguir trabajando e ir más allá.

"Es muy importante disfrutar el día de hoy y el de mañana pero saber que pasado mañana este partido se acabó, empatar en el Bernabéu no te da ningún tipo de objetivo, solo un punto. No podemos vivir de este resultado", dijo en sala de prensa.

"Hay que disfrutarlo, estar contentos y saber que la liga es un premio a la regularidad. Tenemos que intentar mantener el nivel más alto durante los treinta y ocho encuentros. Lo más importante son las sensaciones que transmite el equipo, son las que valoro y considero más importantes a estas alturas de temporada", añadió.

Sobre el choque, explicó: "Sabíamos que teníamos un partido de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y que teníamos que minimizar mucho los errores. Que hasta el último segundo había que trabajar y no despistarse. El equipo ha hecho un gran esfuerzo físico, a muy buen ritmo".

"Han sabido mantenerlos donde queríamos que estuvieran. El equipo dio la cara durante todo el encuentro, cuando tuvimos el balón lo supo tener. Cuando no lo teníamos sabía que había que defender. Nos pasa a nosotros y a cualquier equipo que venga aquí", completó.

Muñiz habló del planteamiento mental: "Las caras en el vestuario eran de ilusión, antes de salir al partido veías las mismas caras que contra cualquier otro rival. Al Madrid hay que respetarle pero no temerle. Saber que van a estar rondando tu área durante muchos minutos y que cuando la tienes no puedes perder el balón rápido".

En cuanto a las instrucciones dadas en el descanso, afirmó: "Intentamos que recuperaran porque el esfuerzo había sido grande y luego retocar dos o tres cosas que nos hacían daño como las diagonales de Carvajal y Theo. Lo importante en el descanso no son las instrucciones sino cómo las entienden y cómo trabajan para cumplirlas".

"Los que están en el campo son ellos, el esfuerzo y la última gota de sudor es de ellos. Han puesto un esfuerzo tremendo y eso evitó que el Madrid saliera con más comodidad en ataque y tener más ocasiones. Saben que aquí los éxitos que tengamos son porque somos un bloque y lo llevamos a rajatabla desde el primer día", añadió.

El entrenador hizo mención a la continuidad del bloque respecto al pasado curso: "Pienso que este equipo el año pasado no hubiera descendido porque competía bien, jugaba bien, tenía las ideas muy claras y capacidad de sacrificio. La idea era no estropear ese vestuario porque es de una calidad moral tremenda. Aparte de su calidad profesional estamos entre amigos, cada uno con su responsabilidad".

"Es importante que todos nos conozcamos, que ellos conozcan a los virtudes y defectos de los entrenadores y nosotros sepamos cómo sacar rendimiento al equipo. Son jugadores que pueden jugar en cualquier categoría porque tiene buen nivel y capacidad futbolística. La idea es venir para quedarte y no desaparecer la temporada siguiente. Somos una plantilla muy joven con mucho futuro por delante", apuntó también.

Preguntado por las rotaciones del rival, respondió: "Las hace siempre, no sorprende. Tiene veintidós jugadores de grandísimo nivel y los suplentes son titulares en la selección española y en otras muchas. Al que viene no le importa mucho quién va a venir a jugar sino que el equipo tenga las ideas claras para competir y salga y sepa que hay que hacer un esfuerzo enorme".

Por otro lado hizo referencia a la ausencia de Cristiano Ronaldo: "Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Todos los entrenadores queremos tener a todos los jugadores preparados para competir y estar en ese partido. Creo que el Madrid no baja mucho porque falte un jugador u otro, porque hagan o no rotaciones. Casi todos son internacionales, con un valor en el mercado tremendo. Un equipo de ese nivel no puede echar de menos a un jugador".

Además tuvo tiempo para tratar los arbitrajes: "No me gusta opinar por respeto, ni cuando te benefician ni cuando te perjudican. Hay que mantener una línea de respeto. Seguramente el puesto mas difícil es el de él porque tiene que decidir en décimas de segundo. Tenemos que intentar facilitarles ese trabajo".

"Cada uno tiene su opinión y me parece estupendo que la diga públicamente pero tengo la costumbre de no hacerlo. Ellos no opinan sobre lo que hacemos nosotros en el campo y opinar de alguien que no te va a contestar no me gusta", agregó.

En esa línea destacó la labor en el partido de Hernández Hernández: "Ha hecho un gran arbitraje. Le conozco desde joven y se veía que iba a ser un buen árbitro. Va a estar pitando en Europa y a un buen nivel, seguro".