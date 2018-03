Mourinho: "No puedo decir que mis jugadores hicieran algo mal"

José Mourinho, entrenador del Manchester United, lamentó este martes la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Sevilla y aseguró que, aunque el conjunto español "controló mejor el partido", no puede reprocharle nada a sus jugadores.

El Sevilla, gracias a un doblete del franco-tunecino Wissam Ben Yedder, asaltó el estadio de Old Trafford (1-2) y reservó su billete para cuartos de final de la máxima competición continental por primera vez en 60 años.

"Creo que marcar el primer gol siempre es importante, no sólo por el resultado de la ida (0-0). Nosotros lo intentamos desde el primer minuto; quisimos ser agresivos e intensos, y he de decir que vi similitudes de este arranque con el de hace cuatro días contra el Liverpool", explicó Mourinho tras el duelo.

"Sin embargo, no conseguimos marcar y ellos empezaron a tener el balón, a esconderlo, a ganar confianza y a controlar el partido. Puedo decir que no tuvimos problemas en la primera mitad y que luego, en la segunda, gozamos de ocasiones", indicó.

"Pero ellos marcaron, y desde ese momento todo se volvió mucho mas emocional y complicado. Luego anotaron el segundo, que hizo la empresa casi imposible", expresó un visiblemente decepcionado el técnico luso en la cadena BT Sport.

Mourinho, no obstante, no culpó a sus futbolistas y afirmó que fueron "libres y crearon buenas ocasiones" y que no puede decir que sus jugadores "hicieran nada mal".

"Siempre queremos tener calidad y movilidad. Hoy los futbolistas estaban libres y gozaron de grandes ocasiones. Por momentos creo que lo hicimos bien, aunque el control lo llevaran ellos. No puedo decir que mis jugadores hicieran nada mal en su actitud y en su forma de jugar", apuntó.

Sin opciones en la Premier League -está a 16 puntos del líder, el Manchester City- y fuera de la Liga de Campeones, al Manchester United le queda ahora sólo la FA Cup (Copa de Inglaterra) para intentar salvar una temporada decepcionante.

Los 'Diablos Rojos' reciben el próximo sábado en casa al modesto Brighton & Hove Albion en la sexta ronda (cuartos de final) de la Copa.

"Un gran equipo como el Tottenham está igual que nosotros. El Liverpool está vivo en la Liga de Campeones pero no en FA Cup: el fútbol y la vida son así. Hoy perdimos y mañana será otro día, y el del sábado, otro partido", manifestó Mourinho.

"Estoy contento porque veo que mis jugadores estén tristes y no lo esconden. Yo también lo estoy. Pero aquí no tenemos tiempo para el drama, puesto que el sábado hemos de jugar un encuentro muy importante", concluyó el portugués.