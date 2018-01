Montella, "triste por jugadores y afición", ve "un poco injusto" el resultado

El técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, admitió tras perder 3-5 contra el Betis que están "tristes por los jugadores y la afición" y consideró "un poco injusto el resultado por lo visto" en el campo, pero "han concedido cinco goles" y tienen que "mejorar el equilibrio del equipo, no sólo la defensa".

En la sala de prensa del Sánchez Pizjuán, el italiano, que debutó en el estadio del Sevilla y también en Liga, calificó el derbi como "emocionante, con numerosos goles", y dijo que aunque su equipo siempre tuvo "reacción" al encajar los tantos, "la realidad" es que concedieron "un gol después de los 20 segundos y otro de golpe franco", cuando estaban "dominando, pero así es el fútbol".

"En el primer tiempo quizás pudimos haber marcado algún gol más y le concedimos dos al rival, y en el segundo el ritmo no ha sido igual. El resultado ha sido un poco injusto por lo que he visto. Estamos tristes por los jugadores y la afición, y es verdad que no nos lo esperábamos", reconoció tras la derrota ante el eterno rival.

Por ello, aunque también vio "cosas positivas en la posesión del balón", Montella subrayó que necesitan "trabajar más" y, en especial, "mejorar el equilibro del equipo, no sólo la defensa", porque cree que "es un problema de equilibrio y no hay que echarle la culpa a los defensas".

Añadió que en el 3-5 "estaba todo el equipo arriba", pero precisó que también encajaron "dos goles en dos minutos", con lo que "está clarísimo que hay que trabajar en todas las líneas".

El napolitano señaló sobre posibles refuerzos que "sólo" lleva "aquí una semana" y que ya hablará sobre ello "con el presidente y el director deportivo, pero ahora mismo" no lo sabe.

"Entiendo la decepción de la afición, lo que se siente, porque he vivido muchos derbis como jugador y como técnico y también sé que Sevilla vive mucho este tipo de partidos, a vida o muerte", recalcó Montella, que indicó que "está claro que hay mucha tristeza" en el sevillismo, pero ahora "hay que estar con el equipo".