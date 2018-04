Monchi: El Barcelona es favorito por capacidad, historia e incluso obligación

El director deportivo del Roma, el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", cree que el Barcelona, próximo rival de los romanos en la Liga de Campeones, parte como favorito por capacidad, historia e incluso por obligación.

Así lo reconoce Monchi en una entrevista con EFE, en la que admite la fortaleza del Barça a nivel individual y colectivo, pero subraya que el Roma tiene que ser fiel a su filosofía e intentar salir del duelo del Camp Nou del miércoles con un buen resultado, para jugarse luego el pase de ronda en el Estadio Olímpico.

En una larga conversación, el directivo de San Fernando (Cádiz) analizó las dificultades que conlleva la eliminatoria contra el conjunto azulgrana y también comentó el gran momento que vive la selección española, con la mirada puesta en el Mundial de Rusia.

Pregunta: ¿Cree que el Barcelona es un equipo favorito no solo en este eliminatoria sino también para el triunfo final en la Liga de Campeones?

Respuesta: El Barcelona en cualquier competición en la que participa es un equipo favorito, porque tiene la capacidad, la historia e incluso la obligación de serlo. Creo que es un Barcelona distinto al del año pasado, no digo ni peor ni mejor, sino distinto. Tiene virtudes que todos conocemos a nivel individual y a nivel colectivo que le hacen un equipo muy difícil de batir.

P. ¿Cómo debe encarar el Roma el duelo contra el Barcelona?

R. Evidentemente conociendo las virtudes del rival, tiene que intentar contrarrestarlas. Pero sobre todo tiene que ser el Roma, creo que tenemos nuestras propias virtudes, nuestra propia filosofía y no podemos renunciar a ella.

P. ¿Considera que el Roma es un equipo infravalorado a nivel europeo?

R. No. A nivel profesional el equipo es respetado. A veces el desconocimiento de un campeonato, de un equipo, te hace infravalorarlo, pero creo que en el fútbol profesional, no hablo de publicaciones, creo que a nivel profesional es un equipo valorado, un equipo respetado y un equipo que en su justa medida se ha ganado un nombre en el fútbol europeo.

P. Su profesión se basa en la detección de talento. ¿Qué siente cuando ve jugar a uno como el argentino Lionel Messi?

R. Disfruto de la posibilidad que tenemos los que somos contemporáneos a Leo Messi, disfruto de su juego igual que los que fueron contemporáneos de (el argentino) Di Stéfano, los que fueron contemporáneos de (el brasileño, Edson Arantes do Nascimento) Pelé, los que fueron contemporáneos de (el argentino, Diego) Maradona. Como amante del fútbol lo que hago es disfrutar de su juego. Descubrir a jugadores del nivel de Messi no es fácil porque no hay tantos Messi.

P. Muchos jugadores destacan que una dificultad añadida del Camp Nou es el tamaño del campo. Usted conoce bien ese estadio, ¿está de acuerdo?

R. El campo lo hace grande el Barcelona. El fútbol del Barcelona te lo hace grande porque te hace correr mucho. Pero si eres capaz de usarlo (el hecho de jugar en el Camp Nou) para tu motivación, porque sabes que es un buen escenario con tantos ojos puestos, puede servir como empuje.

P. Se reencontrará con el croata Ivan Rakitic, un jugador que usted fichó para el Sevilla. ¿Siguen en contacto?

R. Tenemos una relación muy buena a nivel personal. Es una relación que hicimos en nuestra época en el Sevilla y que hemos mantenido. Es de los jugadores con los que tengo una relación fuera del campo. Nos veremos, cada uno defendiendo lo mejor para lo suyo, pero con el respeto y la amistad que ambos tenemos.

P. En el Roma también, con los exsevillistas argentinos Diego Perotti y Federico Fazio...

R. Los conozco desde hace mucho tiempo, tenemos una buena relación. Me alegro de que hayan encontrado un sitio donde todo lo que han hecho en su carrera está teniendo premio. Son jugadores importantes en el presente y en el futuro del Roma. Los dos ojalá puedan estar en el Mundial porque se lo merecen.

P. Una de sus grandes intuiciones en el pasado mercado fue el turco Cengiz Under, que lo está haciendo muy bien. ¿Qué techo tiene?

R. Con Cengiz tenemos que tener paciencia, tenemos que seguir trabajando día a día porque es un chico joven que apenas ha salido de su casa, pero es verdad que los pasos que está dando son pasos firmes. Estamos contentos e ilusionados. Tenemos que seguir protegiéndolo, pero tiene una cosa que es fundamental: la calidad y el fútbol.

P. La selección española fue protagonista de una gran goleada 6-1 contra Argentina y llega como una de las favoritas para el Mundial. ¿Ve analogías entre esta España y la de 2010?

R. España estará entre los favoritos, pero no podemos pensar que ya está ganado el Mundial, porque primero sería una falta de respeto para las otras selecciones que seguro tendrán sus opciones y además es una presión más que le ponemos al equipo. Evidentemente llegamos en un buen momento, con una racha de partidos sin perder enorme desde que ha llegado Julen Lopetegui. Estamos ilusionados, pero no podemos tampoco pensar que ya está todo hecho.