Mendilibar: "Nos han ganado bien"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, reconoció este sábado tras el 2-0 encajado en el campo del Real Betis que el rival les ha "ganado bien".

"Siempre que pierdes y no juegas bien estás enfadado. Tratas de decirle a los jugadores lo que no has hecho bien, pero es tarde, tras los primeros veinte minutos, tras el gol, no éramos capaces de apretar. Nos han ganado bien, han hecho dos y nos han podido hacer alguno mas", relató el técnico vasco en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín.

Mendilibar añadió que "ante partidos tan claros, hay que recapacitar un poco en lo que se ha hecho mal, que es mucho, y cambiar la dinámica".

El preparador del conjunto guipuzcoano, preguntado por las opciones de lograr puestos europeos, dijo que nunca piensa en "eso" y que lo que sí hace en pensar en "quedar los mas arriba posible y ganar cada partido".

Mendilibar lamentó la racha de cinco partidos sin ganar y señaló que "las lesiones también hacen daños y estar sin dos delanteros -Sergi Enrich y el brasileño Charles- se está notando".

El entrenador del Eibar también fue preguntado por su centrocampista japonés Takashi Inui, al que se le vincula con el Betis para la próxima temporada, y señaló que no tiene "ni idea" al respecto.