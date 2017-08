Mel ve "bastante receptivo" al delantero del Oporto Adrián López

El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha asegurado hoy que ve "bastante receptivo" al delantero del Oporto Adrián López, a quien el club gallego intenta incorporar y con el que el preparador madrileño ya ha conversado.

"Es un futbolista con el que he hablado un par de veces y es bastante receptivo", reveló a los periodistas después de haber renovado su abono del Deportivo para la temporada 2017-18.

Adrián ya vistió la camiseta del Deportivo entre 2006 y 2011, cuando, tras el descenso de los coruñeses a Segunda División, finalizó contrato y fue incorporado por el Atlético de Madrid, que posteriormente le traspasó al Oporto.

Mel explicó que "el equipo necesita alguien" que "complemente" el ataque, donde solo tiene a su disposición en la plantilla al internacional rumano Florin Andone.

"Yo no quiero alguien que compita con Florin o la gente de arriba, quiero alguien que nos complemente, que nos haga ser mejores y por eso la secretaría técnica está trabajando en ese futbolista. Hubiera sido sencillo firmar a los primeros nombres que salieron, pero estamos intentando apurar más para hacer las cosas bien", sostuvo El técnico admitió que le gustaría incorporar a más de un jugador para la delantera, pero se mostró consciente de "en qué club" está y "las dificultades" que tiene el Dépor.

"Hay equipos que han entrado con un potencial enorme en el mercado mientras que nosotros tenemos que esperar a las cosas que verdaderamente necesitamos e intentar afinar para no equivocarnos", dijo.

En este sentido, pidió "paciencia al aficionado" igual que la tiene él "y confiar en la secretaría técnica que está trabajando todo lo bien que puede".

El entrenador blanquiazul no ha cerrado la puerta al regreso del delantero del Arsenal Lucas Pérez, por quien el Deportivo hizo una oferta próxima a los diez millones de euros que fue desestimada por el conjunto londinense, que le ha pedido quince.

Con todo, ha dejado entrever que esa incorporación podría demorarse hasta la recta final del mercado y el Deportivo necesita refuerzos de manera inminente.

"Cuando se acerca el final del mercado, todo lo que parece imposible se hace más factible, pero eso significaría que nosotros ya hemos jugado dos partidos de Liga", advirtió.

"Necesitamos más cosas. Se ha visto en pretemporada, cuando no ha estado Florin hemos tenido que imaginarnos las cosas con gente que no juega en esos sitios y no es lo mismo pretemporada que cuando tienes que competir", razonó el técnico.