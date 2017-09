Mel: "Es un 'match ball' que uno salva, pero hay que seguir trabajando"

Pepe Mel, entrenador del Deportivo, ha reconocido que ha salvado una bola de partido, en referencia al ultimátum que tenía ante el Getafe (2-1), pero ha afirmado que tiene que "seguir trabajando" porque esta victoria le da "aire" hasta la siguiente cita, ante el Eibar, después del parón del campeonato.

"Las realidades se pueden tapar con un velo, pero están ahí. Un entrenador que se jugaba el puesto no creo que por ganar un partido... Tendremos que seguir apretando. Es un match ball que uno salva pero hay que seguir trabajando. El Dépor no debe estar en la situación en la tabla en que está. Estos tres puntos nos dan aire, pero nos dan aire hasta Eibar", comentó.

El técnico indicó que está "para trabajar" en el conjunto coruñés "mientras el Dépor quiera" y dijo sentirse "tranquilo".

"Cuestionado imagino que estaré igual porque soy el mismo entrenador que hace tres horas. No creo que sea mucha diferencia el ganar el partido, solo que nos refuerza y da tranquilidad. Hay que mirar de forma positiva. De los últimos nueve puntos hemos sumado seis. Ahora tenemos quince días para reforzar cosas", señaló.

Para salvar el puesto del entrenador, el Deportivo tuvo que remontar ante el Getafe en el estadio de Riazor.

"El Getafe no había perdido fuera y no es fácil meterle mano a este equipo. Hemos generado muchas cosas, ocasiones claras, pero la lentitud del césped nos ha perjudicado mucho y hemos perdido ocasiones de gol por eso", aseguró.

Con el marcador en contra, Mel miró el "reloj" y les dijo a los jugadores que estuvieran "tranquilos".

"Desde fuera les decíamos que se podía, que quedaba tiempo para ganar el partido", comentó en su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que destacó que los jugadores demostraron que "querían salir de la situación" en la que estaba el equipo.

"Los jugadores estaban muy cansados. Este desgaste no es solo físico, es mental, aunque la presión al fin y al cabo era para mí, porque ellos iban a ser trabajadores del Deportivo igual", manifestó el técnico, que tuvo que interrumpir la rueda de prensa por la llamada de su mujer.

"Ya me han cesado algunas veces y sé lo que es. Ya he vivido esa experiencia. Cuanto más tranquilo y más calma transmita, mejor. Todo está bajo la naturalidad y no volverte loco. El equipo ha generado fútbol, ha ganado un partido que había que ganar", arguyó.

Además, reveló que el presidente del Deportivo, Tino Fernández, le transmitió "tranquilidad", primero con una llamada a las ocho de la mañana y también antes y después del partido.