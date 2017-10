Marcelo: "Kane es un grandísimo jugador, pero el Tottenham no es sólo él"

Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid, elogió las cualidades de Harry Kane, que reaparecerá mañana en el duelo de Wembley de Liga de Campeones, pero advirtió de que el Tottenham es mucho más que su referente goleador.

"Kane es un grandísimo jugador, pero el Tottenham no es sólo él. En el Bernabéu ya vimos que él hizo mucho, pero sus compañeros también. Necesitan su ayuda para ser mejores, pero no tenemos que pensar que sin él o con él va a ser mejor o peor, pensamos en el colectivo y son un grandísimo equipo", destacó.

El segundo capitán del Real Madrid reconoció que sienten algo especial cada vez que juegan la Liga de Campeones, preparados para reaccionar a su mal momento liguero.

"Todos los partidos que disputamos intentamos dar el máximo para ganar. Está claro que un partido así muchos lo quieren ver y todos lo queremos jugar. El Real Madrid tiene un histórico en 'Champions' muy bueno y esperamos un partido muy bonito para jugar esperando que nos salga bien", deseó.

Admitió que anímicamente quedaron tocados en Gerona, pero señaló que ya solo piensan en el duelo ante el Tottenham.

"Cuando se pierde o empatas no estás bien. Después del partido estábamos tristes, pero sabemos que tenemos un partido mañana y no podemos pensar en haber perdido. Debe servir como motivación para volver a ganar y acabar con esta racha. Va a ser un partido muy bonito, sabemos en lo que hemos fallado y vamos a intentar no cometer los mismos errores", aseguró.

Por último, destacó la igualdad de la liga española. "Un partido de liga siempre es difícil ganarlo, independientemente del rival. Mucha gente piensa que es llegar jugar y ganar, y no. Es la mejor liga del mundo y cada temporada que pasa es mas difícil ganar", subrayó.

"Está claro que vamos a mejorar, no es una cuestión para volvernos locos. Estamos a tiempo todavía para dejar al Real Madrid donde tiene que estar, por encima de todos, y vamos a hacer todo lo posible para volver", sentenció.