Marcelino: "Cuando el quinto no nos pueda alcanzar, seremos equipo Champions"

El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, calificó como "muy importante" el triunfo por 0-2 ante el Sevilla, su "principal rival" para un puesto en la Liga de Campeones, pero se mostró prudente al afirmar que "cuando el quinto" no les "pueda alcanzar", se considerarán "un equipo de 'Champions'".

"Creo en las cosas cuando se materializan. Ahora es una posibilidad grande, real, pero no absolutamente definitiva. No podemos pensar en que ya está todo hecho, no tenemos la capacidad del Madrid o del Barça, que sin jugar al cien por cien ganan, por lo que ahora hay que tener humildad y mesura, sabiendo que quedan diez partidos, que son muchos", recalcó Marcelino.

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador del Valencia, que le saca ahora al Sevilla, quinto, 11 puntos más el 'golaveraje', destacó, sin embargo, que "salir de aquí, a falta de 30 puntos, sabiendo que tienen que sumar doce más que nosotros es una situación que todos hubiéramos firmado hace tiempo", subrayó.

El asturiano dijo que están "tremendamente felices" y agradeció a sus "jugadores el comportamiento que están teniendo toda la temporada y el nivel competitivo mostrado ante un gran rival".

Aún así, insistió en que tienen que "seguir con la misma humildad y respeto a los rivales, e intentar ganar muchos partidos para ver" si son "capaces de quedar cuartos", y negó que haya sido una victoria "placentera", pues les ha "tocado sufrir" en el Sánchez Pizjuán, "sobre todo en el primer tiempo y al inicio del segundo".

"Para vencer aquí sabíamos que teníamos que pasarlo mal, pero veníamos con la tremenda ilusión de ganar a un gran equipo, con extraordinarios futbolistas, y no queríamos transmitir dudas", dijo.

Según el técnico valencianista, "para que esta victoria sea importante ha habido muchas antes", pues llegaron a este partido "con una ventaja considerable de 8 puntos", por lo que sabían que "el Sevilla tenía más necesidad" y que podían "quedar en una situación ventajosa", y al final se dio "la mejor de las opciones".

"Hemos defendido muy bien, igual que cuando otras veces hemos encajado algún gol, y hemos mantenido la puerta a cero, pero sabíamos que si no sentenciábamos, este campo tiene mucha fuerza y hasta que pita el árbitro no está ganado el partido", manifestó.

Marcelino se mostró "orgulloso" de que hayan "competido o a un nivel muy alto", justificó haber puesto al brasileño Gabriel Paulista en el lateral derecho, pues creían que iba a jugar Correa, y valoró el "partido completísimo" del meta brasileño Norberto Neto.

Sobre las molestias de José Luis Gayà y Geoffrey Kondogbia, señaló que la del lateral es "en otra zona distinta" a la que ya tenía lastimada, "quizás por apoyar mal", y la del galo en el "isquio izquierdo, pero él cree que no es de mucha gravedad", y confió a falta de valoración médica en que no sean importantes.