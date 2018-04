Marcelino: "Lo normal habría sido ganar incluso de forma holgada"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó que "lo normal" habría sido ganar el encuentro de hoy y haberlo hecho "de forma holgada tanto por dominio como por ocasiones".

"Las imprecisiones y la precipitación nos han impedido conseguir hoy el objetivo ante nuestro público", señaló en alusión a la oportunidad perdida de asegurar matemáticamente la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.

"Nos ha faltado brillantez y eficacia de cara al gol y en los dos últimos partidos hemos sumado de uno en uno en vez de hacerlo de tres en tres. Estoy un poco triste por ello", señaló.

"Es cierto que en algún encuentro nos ha faltado continuidad, pero ante el Celta y hoy hemos hecho más ocasiones para ganar y no lo hemos conseguido, mientras que, por ejemplo, ante el Leganés hicimos pocas ocasiones y ganamos", prosiguió.

"Hay precipitación. Es como si quisiéramos celebrar el gol antes de meterlo. Si somos capaces de hacer a partir de ahora las mismas oportunidades, marcaremos goles a partir del próximo partido en Villarreal", indicó Marcelino, quien señaló que no tiene "ansiedad" sino solo ganas de conseguir el objetivo.

Finalmente matizó su respuesta a la pregunta de la última rueda de prensa sobre si se veía muchos años en el Valencia. Entonces respondió que no, porque no se le preguntó si le gustaría estar mucho tiempo en el club, y que a esa pregunta habría dado otra respuesta.

"Claro que me gustaría estar mucho tiempo aquí, pero conozco cómo es el fútbol, llevo muchos años en él,y es algo que no depende de mí y, además, me gusta ser prudente", señaló el entrenador asturiano.