Marcelino y el Valencia, amor a tercera vista

El Valencia anunció hoy la contratación del técnico asturiano Marcelino García Toral, para al menos las dos próximas temporadas, con lo que arranca un proyecto deportivo que ya estuvo a punto de iniciarse en 2008 y, ya más recientemente, cuando el técnico Pako Ayestarán fue destituido en septiembre de 2016.

Tras varios días de negociaciones entre el director general del club, Mateu Alemany, y el representante de Marcelino, Eugenio Botas, el Valencia confirmó hoy el acuerdo alcanzado con el entrenador asturiano hasta el año 2019.

El matrimonio que ahora se estrena pudo haberse unido antes. La primera ocasión en la que surgió el flechazo fue en la primavera de 2008, cuando el entonces vicepresidente del Valencia, Rafael Salom, encargado también de los asuntos deportivos, escogió a Marcelino tras una temporada 2007-08 muy convulsa y con cuatro técnicos.

El Valencia, con Juan Soler como máximo accionista, había despedido a Quique Sánchez Flores tras la novena jornada de Liga y el técnico del filial Óscar Fernández dirigió al equipo dos partidos hasta la llegada del holandés Ronald Koeman.

El entrenador holandés tampoco acabó la temporada por los malos resultados en Liga y a pesar de haber levantado la Copa del Rey.

Salom se reunió varias veces con Marcelino y su agente en Madrid, hasta que cerró un acuerdo con ambos, pero Juan Soler, a solo unas horas de firmar el contrato, advirtió a su vicepresidente de la necesidad de vender a los mejores jugadores para acabar el nuevo Mestalla, tal y como Salom relató a EFE.

"Él no tuvo la culpa. En ningún momento, Marcelino le dijo 'no' al Valencia. Estaba interesado por firmar, pero en la última reunión le dije que Soler iba a vender a tres o cuatro figuras porque había que finalizar el estadio y que iba a hacer un equipo para acabar el décimo", explicó Salom.

"Marcelino me dijo que eso no era lo que se había hablado y le indiqué que me iba a ir y que no le iba a engañar. Le dije que no iba a estar en el club porque iba a dimitir y 48 horas después Marcelino lo hizo público", añadió el entonces vicepresidente.

La segunda vez que los caminos de Marcelino y el Valencia estuvieron a punto de unirse fue en septiembre de 2016, después de que el director deportivo Suso García Pitarch despidiera a Pako Ayestarán tras haber perdido los primeros cuatro partidos de la temporada.

El Valencia se fijó en Marcelino, que estaba en el paro porque en agosto había sido destituido en el Villarreal sin ni siquiera haber llegado a dirigir al equipo en un partido oficial de la actual temporada.

Sin embargo, la circunstancia de haber sido inscrito por el club castellonense en la Real Federación Española de Fútbol le impidió acceder al cargo.

Marcelino desveló hace unos meses esta situación en una entrevista concedida a Bein Sports. "Realmente hubo un equipo que preguntó formalmente a la RFEF si podía entrenar o no y al decirles que no, ya no hubo ninguna negociación", indicó el entrenador asturiano este mismo año.

Ahora, y al tercer intento, Marcelino dirigirá al Valencia tras haber pasado por el Villarreal, Zaragoza, Sevilla o Racing de Santander, entre otros equipos, y cumplir un viejo anhelo en su trayectoria profesional.

Pedro Zamora