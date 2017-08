Luisinho: "Ante el Madrid, hay que ser más solidarios que nunca"

El portugués Luis Carlos Correia, "Luisinho", lateral del Deportivo, ha afirmado hoy que ante el Real Madrid, al que recibe mañana en Riazor, su equipo debe ser "más solidario que nunca" por la exigencia a la que lo someterán los jugadores del conjunto blanco, que acaba de ganar la Supercopa de Europa y la de España.

"Sabemos que el Madrid por las bandas es un equipo bastante fuerte, proyecta a los laterales y, si no estamos juntos, vamos a sufrir. Lo hemos trabajado bastante esta semana. Hay que ser solidarios más que nunca, los jugadores de arriba tienen que hacer un esfuerzo enorme y solo así se puede conseguir algo", comentó en rueda de prensa.

Luisinho valoró la baja de su compatriota Cristiano Ronaldo, "un jugador importante para el Real Madrid", pero le restó trascendencia por la "gran plantilla" con la que cuenta el vigente campeón de LaLiga y la Liga de Campeones.

"Con o sin Cristiano va a ser difícil. Cuando los mejores no están, siempre es un alivio, pero el Madrid es un conjunto bastante fuerte, una plantilla bastante competitiva y sabemos que vamos a encontrarnos bastantes dificultades y hay que estar preparados para eso", insistió.

El lateral aseguró que el Deportivo no tiene "miedo al Madrid", a pesar de que es conocedor de su "grandeza".

"Jugamos en nuestra casa, con nuestras armas, con nuestra afición y es un partido para estar juntos y ser solidarios", insistió el defensa, quien no renunció a la victoria.

"Creo -agrega- que el Madrid viene igual que nosotros, con la idea de sumar los tres puntos. Nosotros tenemos que estar preparados. Va a ser un partido exigente del primer al último minuto", insistió.

Preguntado sobre si los deportivistas tienen herido el orgullo después de haber recibido dieciséis goles en los tres últimos partidos ante el Real Madrid en Riazor, Luisinho recordó que esta "es una temporada nueva y no hay que pensar en el pasado sino en el presente".

Por último, el lateral evitó pronunciarse sobre la decisión de sus compañeros de no elegirlo entre los capitanes para esta temporada a pesar de que él quería y de que es el que más años lleva en la plantilla.

"De ese tema no me voy a pronunciar, ya llegará el día de hablar, pero por ahora de ese tema no voy a decir nada", zanjó el luso.