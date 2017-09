Lucas Pérez: "La primera intención del Arsenal era que no volviera al Dépor"

Lucas Pérez, delantero del Deportivo, ha reconocido este viernes en el transcurso del reconocimiento médico con el conjunto gallego, al que regresa cedido por el Arsenal inglés, que la "primera intención" de los 'gunners' era que "no volviera" al equipo de su ciudad, aunque finalmente accedieron al préstamo.

"El Arsenal tiene que defender sus intereses y su primera intención era que no volviera al Dépor, que me fuera a otro club. Habían cerrado acuerdos con otros clubes, pero les dejé claro que mi intención era volver", declaró el jugador blanquiazul a los periodistas en el hospital HM Modelo de A Coruña.

Su cesión por el Deportivo se cerró este jueves por la tarde, último día de mercado en Inglaterra, y, posteriormente, viajó en avión desde Londres hacia A Coruña, donde fue recibido por unos doscientos aficionados en el aeropuerto de Alvedro.

"Cuando se llega a la situación de los últimos días de mercado, no era cuestión de pegarnos un tiro en el pie, ni yo, ni el Dépor. Tengo ganas de hablar con Tino (Fernández, presidente del Deportivo) para saber cómo desbloqueó la situación", indicó el atacante.

El jugador coruñés recordó que como "persona" tenía "derecho a decidir" qué iba a pasar con su carrera y se mostró agradecido al Arsenal por haber "entendido que quería volver a casa".

Desveló, además, que se tomó los últimos días del mercado en la capital inglesa "con mucha paciencia, esperando en el hotel, impaciente" a que se cerrara su salida hacia el Deportivo, que la temporada pasada le traspasó al Arsenal por 20 millones de euros.

"Ellos pagaron mucho dinero y tienen que buscar lo mejor para el club. Es lo que transmitían. Con paciencia, todo se pudo resolver. Al final nos entendimos todos", apuntó.

Lucas dispuso de otras opciones para salir del Arsenal pero, a pesar de que a nivel deportivo y económico estaban a un nivel superior a la que le propuso el club de su ciudad, dio prioridad a éste, en el que destacó, especialmente, en la temporada 2015-16.

"Ya lo he dicho muchas veces: el dinero no me da la felicidad. Yo me muevo por emociones que tengo. Salir al Arsenal fue una buena decisión, aunque no tuviera oportunidades, y ahora vuelvo a casa", comentó.

En el Deportivo, dijo, "el objetivo es salvarse cuanto antes, sin pasar apuros" y además, llega con otra aspiración personal, convencer a Julen Lopetegui, seleccionador nacional, para estar en el Mundial de Rusia 2018, que le "hace ilusión".

"Mi gran reto es hacerlo bien en el Dépor. No vengo pensando sólo en la selección, vengo para trabajar por el Deportivo. Si después llega el sueño de la selección, bienvenido sea", declaró.

Respecto a su estado físico, explicó que no ha "hecho la pretemporada" de su "vida", aunque se encuentra "más o menos bien" y con la intención de poder competir en la siguiente cita de la temporada, ante la Real Sociedad, porque no está "para perder tiempo".

Sobre el nivel del Deportivo, Lucas aseguró que tiene "una buena plantilla" y pronosticó que "este año puede ser" que logre la permanencia "antes" que en las campañas previas.

Además, indicó que "será bonito para el deportivismo" ver en acción la dupla ofensiva que formará con el internacional rumano Florin Andone esta temporada, en la que se reencontrará con Pepe Mel, quien le hizo debutar con el Rayo Vallecano en 2010.

"Estoy contento por volver a estar con él", apuntó Lucas Pérez, que se centra en el curso actual sin pensar en lo que pasará dentro de un año, cuando finalizará su cesión al Deportivo.

"No me preocupa lo que pase en junio porque, si no, ya no vivo. Yo quiero disfrutar", sentenció el nuevo futbolista blanquiazul.