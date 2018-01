Lucas: "Diego Costa está acostumbrado a Inglaterra, que esa norma no existe"

El francés Lucas Hernández, defensa del Atlético de Madrid, explicó este sábado, tras el triunfo por 2-0 sobre el Getafe, que Diego Costa, expulsado por celebrar el segundo gol abrazado a los aficionados, "está acostumbrado a Inglaterra", donde "esa norma no existe", y remarcó el "gran partido" del ariete.

"De la euforia ha salido a celebrarlo con los aficionados, que es lo más bonito en el fútbol, poder celebrar los goles con la gente que te apoya. Él está acostumbrado a Inglaterra, que esa norma no existe, y ha sido una pena porque no lo sabía. Muchos futbolistas hoy en día no saben esa norma. Para la próxima vez no lo hará".

"Ha hecho un gran partido a pesar de la expulsión y, sobre todo, nos viene muy bien para nuestro juego. Está claro que es un grandísimo jugador y todos los rivales lo van a respetar. Va a todas y mete el pie en todos los lados. Su llegada y la de Vitolo nos van a ayudar muchísimo en ataque y ya se está viendo", valoró.

Diego Costa será baja por sanción en el próximo choque de la Liga contra el Eibar. "Cualquier jugador que no puede jugar es una pena y tiene que estar triste. El martes (en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey) tiene otro partido que podrá jugar más minutos y el fin de semana descansará un poquito más", dijo Lucas, que destacó el "gran partido" este sábado del equipo.