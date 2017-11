Lopetegui y Ramos se acuerdan de la eliminada Italia

El seleccionador español, Julen Lopetegui, y el capitán del equipo nacional, Sergio Ramos, se acordaron hoy de Italia, que fue eliminada por Suecia en la repesca mundialista.

"A la clasificación (para el Mundial) hay que darle el mérito que tiene. Hemos visto ayer a un grandísimo equipo, una gran selección como Italia. Lo difícil que es conseguir esa clasificación", dijo Lopetegui en rueda de prensa tras el empate el martes ante Rusia (3-3).

Recordó que también se han quedado fuera de la Copa Mundial selecciones de renombre como Holanda y Chile.

"Creo que no se valora en justa medida las clasificaciones, sobre todo en Europa", apuntó.

Mientras, Ramos, que ayer había rendido tributo al legendario portero italiano Gianluca Buffon, aseguró que sin Italia "será ya otro Mundial".

"Hace muchos años que los italianos no se perdían el torneo más grande del mundo. Es un equipo muy fuerte que ahora no le han salido las cosas bien. Compartimos su dolor y les apoyamos en estos difíciles momentos, no sólo a Buffon, sino a todos los jugadores", comentó.