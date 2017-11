Lopetegui: "Isco está instalado en la excelencia"

Julen Lopetegui, seleccionador español, se deshizo en elogios hacia Isco Alarcón tras la goleada a Costa Rica (5-0), quien aseguró "está instalado en la excelencia", convencido de que "lo mejor está por venir".

"Isco es un jugador que está asentado en la elite y la excelencia. Es muy difícil tener continuidad en el nivel de exigencia máximo. Lo ha conseguido a base de calidad y una gran mentalidad que le ha hecho ser mejor futbolista. Está consolidado y lo mejor de él está por venir. No tengo ninguna duda de que con la ambición, mentalidad y calidad que tiene va a ser así", dijo.

El seleccionador español mostró su satisfacción por la imagen dejada en La Rosaleda. "Estoy contento por la actitud del equipo, por no poner etiquetas a los partidos, sean oficiales o amistosos y demostrar como sentimos el fútbol".

"Hay que intentar aprovechar cada momento, sea el rival que sea que esté enfrente. Esa actitud me deja contento, tenemos que seguir porque cada partido es un mundo pero tenemos que seguir haciendo lo que hacemos bien y nos potencia como equipo", añadió.

Pese a la cómoda victoria ante Costa Rica, Lopetegui mostró máximo respeto por su rival. "Es muy buen equipo, lo que ocurre que los partidos son como los melones, hasta que no los abres no sabes como van a salir. Un gol tempranero cambia el encuentro y lo hace más complejo para ellos y cuesta abajo para nosotros. Hemos hecho un buen partido en juego, mentalidad defensiva y ser un equipo. Si nos encontramos en el Mundial va a ser un partido diferente, no tengo ninguna duda".

E intentó frenar la euforia que se comienza a desatar en la afición española, que ve a su equipo con opciones de volver a ganar un Mundial. "No miramos tan allá, lo que pensamos es lo que somos ahora y lo que queremos hacer. Tenemos un partido muy complicado en el país anfitrión y tenemos que centrarnos en eso. Máxima ambición y confianza en lo que hacemos, pero nada más".

De los cinco goles marcados solo uno llegó por un delantero, el anotado por Álvaro Morata, una situación que no mira Lopetegui. "No nos preocupa, lo que me preocuparía es no meter goles y no tener ocasiones ni fútbol, pero lo tenemos y quien marque es secundario. A veces es delantero, otras veces el lateral izquierdo y daríamos por bienvenido si es el portero que sube en un córner. Estamos muy contentos con la aportación de los delanteros", sentenció.