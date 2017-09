Lopetegui: "Tendremos a Diego Costa en nuestras oraciones"

Julen Lopetegui, seleccionador español, confirmó que tuvo un encuentro con Diego Costa el pasado miércoles en el Wanda Metropolitano y confiado en que regrese pronto, ya en el Atlético de Madrid a su nivel, afirmó que lo tendrán en sus "oraciones" para el Mundial 2018.

"Es bueno que quede solucionado su futuro profesional, ya sabe a que equipo pertenece, entrena con ellos y es feliz. Ahora tiene que hacerse con el puesto y cuando vuelva a competir lógicamente le tendremos en nuestras oraciones", aseguró sobre Diego Costa.

"Fue divertido leer que no le saludé. Cuando salgo a los palcos no voy mirando a la cara de todo el mundo. Habíamos estado hablando media hora antes. No queráis buscar donde no hay", añadió respondiendo a medios que vieron tirantez entre el seleccionador y el delantero en el palco en el partido de Liga de Campeones.

Lopetegui intentó en toda su comparecencia dar prioridad al tema deportivo y que no afecte toda la situación política que se vive en el país en el presente, ni los problemas que sufre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"No podemos evitar el ruido exterior pero tenemos que priorizar porque nuestro objetivo es antagónico. Tenemos que entrenar, gestionar y preparar a la selección española para dos partidos definitivos e importantes. No vamos a permitir que nada ni nadie nos desvíe la atención", manifestó.

Explicó Lopetegui los motivos por los que no ha llamado de nuevo a David Villa tras lesionarse en su regreso a la selección. "Ha estado con la lesión que se hizo aquí, arrastrándola todo este mes y los últimos partido no ha jugado de inicio. No tiene el ritmo que tenía cuando vino con nosotros y entendemos que hay compañeros que están en buen momento de forma que nos pueden ayudar", señaló.

Entre ellos aparece como novedad José Callejón, del que dijo que "está jugando todos los partidos" y "viendo puerta con facilidad". Aprovecha además que "Vitolo ha estado lesionado" y no le ven con el ritmo adecuado para volver a ir convocado.

Lopetegui destacó el buen nivel que está mostrando Morata con el Chelsea. "Es una buena noticia que Álvaro esté evolucionando y creciendo con la continuidad que le ofrece su club en un fútbol más físico. Es mejor jugador y estamos satisfechos con una evolución que no tiene que parar".

Y reflexionó sobre la situación del lateral izquierdo en el que nuevamente no cuenta con Marcos Alonso. "Le falta que le traigamos solo. Él está a un nivel muy alto pero no solo Marcos en el Chelsea, también lo está Alberto Moreno en el Liverpool pero nos decidimos por Jordi Alba y Monreal que entendemos que nos van a ayudar. No tienen que hacer más, ni han hecho nada mal, solamente tomamos una decisión con las alternativas que tenemos", apuntó.

Terminó destacando que su lista la configura por estados de forma. "Pensamos solo en cerrar la clasificación. Tenemos mucha ilusión por hacerlo. Estamos pendientes de estados de forma de los jugadores para equivocarnos lo menos posible", argumentó.