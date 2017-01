Lloris regala un empate al Manchester City

Un par de acciones desafortunadas del portero francés Hugo Lloris regalaron el empate al Manchester City, que firmó un 2-2 ante el Tottenham en un encuentro en el que la pelea de técnicos que protagonizaron Pep Guardiola y Mauricio Pochettino acabó en tablas.

La jornada del sábado se cerró a lo grande en la Premier League. El entrenador de moda, Pochettino, con su Tottenham en la segunda plaza persiguiendo al Chelsea, visitaba al City, sorprendentemente irregular este curso y con Guardiola buscando la tecla de la perfección.

Pochettino y Guardiola tenían un buen reto por delante y el choque no defraudó aunque el gran protagonista del partido, Lloris, deslució el empate del City, que jugó a buen nivel durante casi todos los 90 minutos.

El portero francés propició los dos primeros tantos del City, ambos en la segunda parte y con dos errores llamativos. El primer tanto lo marcó el alemán Leroy Sané, que aprovechó un mal despeje de Lloris cuando intentó deshacerse de la pelota con un cabezazo fuera del área que rebotó en el cuerpo del jugador alemán.

Sané sólo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador ante la desesperación del portero galo. Así marcó el primer tanto, en el minuto 49, que fue el preludio de la siguiente acción desafortunada de Lloris.

Poco después, no atrapó un centro desde la banda derecha que dejó escapar y Kevin de Bruyne sólo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

Con el 2-0, el Tottenham no se rindió y, aunque no consiguió hacerse con el dominio de la pelota, tuvo dos golpes de inspiración que nivelaron la balanza. Cómo no, uno de ellos, lo protagonizó Delle Ali, que marcó de cabeza el 2-1 para aprovechar un gran centro de Kyle Walker. El jugador del Tottenham suma 12 dianas en la Premier y este sábado volvió a demostrar las razones por las que es uno de los más cotizados de Europa.

Después, el jarro de agua fría se lo echó encima a Guardiola el coreano Heung-Min Son, que culminó una jugada colectiva para empatar el duelo ante la desesperación del técnico español. El City, sin embargo, no tiró la toalla y durante los últimos diez minutos acosó la portería del Tottenham. Incluso marcó un gol, obra del brasileño Gabriel Jesús, que debutó en la liga inglesa, anulado por fuera de juego y que pudo haber dado un respiro a Guardiola.

Al final, el empate no sirvió a ningún equipo. El Tottenham rompió su racha de siete victorias consecutivas y podría alejarse dos puntos más del liderato si el Chelsea gana este domingo al Hull. El City no aprovechó la derrota del Liverpool y el empate del United y sigue atascado en la quinta plaza a nueve puntos del líder con un partido más.