Larrea: "Piqué no se irá si no tiene ninguna lesión"

Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró la continuidad de Gerard Piqué en la concentración de España y dijo que "no se irá si no tiene ninguna lesión".

Larrea presidió el acto de presentación de la colaboración con un campeonato de nueva creación de fútbol en silla de ruedas junto a la Asociación para el Fomento del A Ball en España (AFAE). Estuvo junto al seleccionador español Julen Lopetegui y Julen Guerrero, director de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEDFI).

Tras el acto, Larrea intentó poner normalidad en la selección española tras el ambiente crispado que se ha generado contra Gerard Piqué por temas políticos.

"El grupo y los ánimos está muy bien. No hay nada. Ningún problema de nada. El grupo está trabajando perfectamente y lo que pretendemos es dar normalidad", aseguró.

"Piqué no se irá, seguirá en el equipo si no tiene ninguna lesión. El ambiente no está enrarecido. Estamos encantados. A la afición hay que pedirle que apoye a la selección. Escuché lo de ayer y no lo entiendo pero no pasa nada, las opiniones son de cada cual", añadió.

Desmintió Larrea que la relación de Piqué con el capitán Sergio Ramos se haya torcido en las últimas horas. "¡Por favor!, aquí hablan todos con todos, claro. El grupo está muy unido y la . relación de Ramos con Piqué está como siempre".

El seleccionador Lopetegui tomó la palabra solo en el acto para destacar los valores del nuevo acuerdo. "El deporte une, acerca y está en el corazón, por eso es tan importante que esta puerta se abra para estos futbolistas. Ojalá se sume mucha gente y haya jugadores y entrenamientos, aquí vamos a estar para ayudarles en todo lo que necesiten".