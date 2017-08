Larrea: "En la Federación hay absoluta normalidad, no necesita intervención"

Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol considera que no es necesario ningún tipo de "intervencionismo" en la RFEF, porque sigue funcionando "con absoluta normalidad" y confía en que no sea precisa una moción de censura contra Ángel Villar, que "sería mala para el fútbol".

Un día después de que, tras una reunión con el Consejo Superior de Deportes y los presidentes de las territoriales, se haya acordado pedir a Villar que dimita, Larrea se muestra esperanzado en que la hoja de ruta trazada devuelva la tranquilidad al fútbol español, sin necesidad de un tutelaje del CSD, que "no sería bien visto por los organismos internacionales".

En una visita a la Agencia Efe, Juan Luis Larrea ha explicado el porqué de su paso al frente, que no descarta seguir hasta agotar el ciclo (2020), si existe un consenso al respecto, y es partidario de crear una comisión que escuche los argumentos de Villar, además de pedirle la dimisión, "porque no se merece que se le comunique con una fría carta"

"Lo que hemos querido es seguir con el día a día, dar una sensación de normalidad, dando pasos reforzado por los presidentes de las territoriales, que son los que me dijeron que tenía que ser yo. Yo doy el paso al frente, porque como tesorero, reforzaba la credibilidad de la casa, porque igual era el que mejor conocía la federación y su rutina normal", indicó.

Desde ese 18 de julio, en que se produce la detención de Ángel Villar, Larrea identifica una serie de prioridades: "Una es el acercamiento. Si todo esto se ha suscitado porque estamos mal con el Consejo Superior de Deportes, mal con LaLiga y con tres compañeros de federaciones, tiene que haber una acercamiento, porque al final todos estamos por el fútbol. A partir ahí, hacemos una reunión en la que todo el mundo ha pedido la cabeza de Ángel", añadió a Efe.

Una decisión que Larrea que se debe de adoptar de una forma oficial, por lo que se traslada a la junta del miércoles 6 de septiembre, una vez disputados los dos partidos trascendentales de la selección.

"Ya se lo habrán dicho (a Villar), pero creo que debe ser un órgano oficial, en el que estarán representados todos los órganos. La junta en la que estará LaLiga, los árbitros, los entrenadores, los presidentes...La idea es darle personalmente la petición. No solo que sea un acuerdo de junta, ni una fría carta, sino también escuchar. Sino también escuchar sus razonamientos, porque después de 28 años creo que es razonable", resaltó.

De la decisión de Villar, depende que se abra un proceso electoral "a partir de la fecha en la que él diga que va a dimitir" o, en caso contrario, plantear una moción de censura.

"Creo que es lo último que tendríamos que hacer porque es malo para el fútbol. La moción se provoca con un tercio de los asambleístas y con un candidato y también se puede perder, si hay dos tercios que votan en contra y entonces montas la de San Quintín", destacó Larrea.

El presidente de la RFEF asegura que "en este momento, no hay ningún candidato porque no hay elecciones" y se muestra dispuesto a culminar esa transición -"que no son cuatro años, sino dos y cuatro meses"- hasta que acabe el ciclo olímpico, cuando habría nuevos comicios.

"Es verdad que, con todo lo que ha pasado, no hay mucho candidato, porque no hay persona que quiera meterse en este 'fregao' ahora. Yo no me quiero postular de presidente, pero si hay una unidad hacia mi persona puedo terminar el ciclo (2020) pero no voy a entrar a debatir con nadie, ni a pelear por un puesto", afirmó a Efe.

En ese caso, su idea sería dejar la Federación "encarrilada hacia el futuro" para que "en febrero o marzo" de 2020 ya hubiese un nuevo presidente.

"Yo creo que se ha hecho mucho daño, por toda la trascendencia que ha tenido... Ves dos guardias civiles armados a la puerta de la federación y parece la cueva de Alí Babá. Es de tal magnitud lo que se ha hecho y el eco que tiene todo lo del fútbol que es muy difícil limpiarlo en cuatro días. Han metido a unas personas en la cárcel en diligencias previas. Todo eso ha hecho mucho daño y de cara a organismos internacionales también. Tenemos que convencer que estamos haciendo bien las cosas, que la gente está tranquila y todo funcionando. Por eso, quizá es mejor alguien que conozca los entresijos, no por otra cosa", añadió.

En ese sentido, tampoco se muestra partidario de que el Consejo Superior de Deportes tutele el proceso, incluso con funcionarios en la Federación Española.

"No estamos de acuerdo. Sería un intervencionismo que no está bien visto. Y yo creo que no es necesario, además. Quise entender que sería para salvaguardar el proceso de la moción de censura, pero me dijeron que en cuanto la solución sea esa, porque (Villar) no presenta la dimisión, que manda unos funcionarios. En estos momentos no se necesita, porque la normalidad es absoluta. La gente cobra, los comités funcionan y los partidos se juegan. La federación está funcionando perfectamente, luego no hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer".

"Otra cosa es que haya un proceso electoral raro, pero soy contrario a los intervencionismo. Los organismos internacionales no lo ven bien y en ese caso dicen: 'ya vamos nosotros a mirar las cosas'", consideró.

Larrea recuerda, al respecto, que FIFA, UEFA y el mismo Consejo ya estuvieron presentes en la última asamblea. "Eso sí, porque supone un respaldo, que se están haciendo las cosas bien, pero el intervencionismo, no".

El presidente en funciones lamenta, además, la situación de Ángel María Villar, con el que conversó en los primeros días y al que observa desanimado por todo lo que ha pasado.

"El primer día, que es cuando le vi, estaba bien, contando un poco todas las peripecias que pasó, pero posteriormente ha ido a menos y lo está pasando mal. Se está encontrando solo. Cuando ha visto que los presidentes de territoriales están tomando una postura diferente. Moralmente está abatido. Es un hombre que ha dedicado su vida al fútbol. Desde futbolista a dirigente de UEFA y FIFA. Ha llegado a todo lo que tienes que llegar y termina en la cárcel. Eso es muy duro. Por mucha fuerza que tengas eso te derrota".