Kroos, con un problema en una costilla, amplía la lista de bajas madridistas

El centrocampista alemán Toni Kroos se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, y como confirmó posteriormente su entrenador, Zinedine Zidane, causa baja para Vitoria por "una molestia en una costilla".

A las bajas de Marcelo, Theo Hernández, Jesús Vallejo, Mateo Kovacic y Karim Benzema se suma de nuevo Kroos, que ya no pudo jugar en San Sebastián ante la Real Sociedad y tras hacerlo frente al Real Betis en el Santiago Bernabéu, de nuevo se ve obligado a parar.

"En San Sebastián no estuvo pero sí ante el Betis y después del partido se ha resentido de una molestia en la costilla que tenía", informó Zidane en rueda de prensa que adelantó su ausencia en Mendizorroza y la sexta baja que sufre.

"Como siempre no queremos arriesgar. Espero que no sea mucho y que el martes esté con nosotros en Liga de Campeones. Pero hoy tiene molestias y el partido es mañana. No vamos a arriesgar", añadió.

El técnico madridista lamentó la mala racha de lesiones que está sufriendo, con un jugador cayendo a cada jornada liguera que se disputa. "Las bajas siempre molestan a un entrenador, te dejan mal, pero ahora no podemos hacer nada. Puede pasar en una temporada y tenemos que aguantar este momento".

El defensa del Castilla Álvaro Tejero reforzó el último entrenamiento de la semana en Valdebebas y todo indica a que tendrá que entrar en la convocatoria ante las tres bajas defensivas que sufre Zidane, para que puedan viajar 16 jugadores de campo.