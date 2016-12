Fútbol

http://www.teinteresa.es/deportes/futbol/Juande-Ramos-dimision-situacion-incomoda_0_1712829138.html

Juande Ramos esgrime en su dimisión una "situación que me incomoda"

El técnico Juande Ramos, que hoy resolvió su contrato con el Málaga, se despidió con una carta, donde da las gracias a todos los estamentos del club y aficionados, y con una frase que define los motivos de su dimisión "he decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface".