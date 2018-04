Imanol Alguacil dormirá "tranquilo" tras la goleada al Girona

El entrenador de la Real Sociedad Imanol Alguacil, que debutó en Anoeta con la goleada al Girona, se mostró emocionado tras el partido, ya que había vivido los días previos con mucha presión, y declaró que esta noche iba a "dormir tranquilo".

"Igual que dije que estaba tranquilo la pasada semana hoy no lo estaba, pero no por los jugadores sino por sensaciones internas, ya que la responsabilidad es enorme y presentarte aquí tras el año que no está siendo nada bueno...", desveló el técnico guipuzcoano tras su primera victoria en Primera División.

Alguacil recordó que este triunfo se une "al punto conseguido en Eibar, al que igual muchos no le dieron valor pero yo sí", en alusión a que su equipo dejaba la portería a cero, el cimiento para ser competitivo.

Felicitó a toda su plantilla que "se entrena de forma encomiable" y aseguró que, cuando confeccionó su once titular, con bastantes sorpresas como la titularidad de Rubén Pardo, en el ostracismo con Eusebio, él asumía el riesgo.

"Cuando he apostado por este once yo sabía que iban a ofrecerme. Si se hubiera perdido el señalado habría sido yo, pero también seguiría igual de tranquilo por lo que me demuestran cada día", enfatizó Imanol Alguacil.

El preparador realista concluyó que la afición salió "satisfecha" tras el 5-0 al Girona, porque vio "que los jugadores se lo han dejado todo" y auguró que "si siguen con este compromiso que están ofreciendo en los entrenamientos en Zubieta y compiten como lo hicieron, seguro que todos estarán contentos".