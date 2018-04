Garitano: "Hemos creído que se podía dar el empate"

Asier Garitano, técnico del Leganés, lamentó la derrota de su equipo por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y consideró que la falta de acierto les penalizó.

"Me da la sensación de que lo hemos tenido ahí. En tramos de partido hemos generado muchas ocasiones para jugar contra un equipo como el Real Madrid en un escenario como el Bernabéu. Pero necesitas no solo generar sino tener acierto", dijo en rueda de prensa.

"Para sacar algo aquí lo normal es que tengas que hacer dos goles y nos ha dado para hacer uno. Hemos creído que se podía dar el empate que nos daba matemáticamente la salvación. No ha podido ser y no queda más que intentar recuperar a la gente y pensar en el siguiente partido", agregó.

Garitano profundizó en el análisis del duelo: "Hemos tenido fases mejores y peores pero generábamos situaciones de peligro. El 2-0 en la primera parte ha sido excesivo por lo que se ha visto. Si no recibíamos el tercer gol íbamos a tener la posibilidad de generar ocasiones e iba a depender de nuestro acierto. Lo hemos tenido".

"El equipo estaba bien, estaba generando, pero había gente que tenía mucha fatiga. Hasta el minuto 87 lo hemos tenido. No hemos tenido el acierto que hay que hace falta para poder sacar algo", completó.

Preguntado sobre la expulsión de Gabriel en los instantes finales, comentó: "Se han dado circunstancias en el último minuto de cada parte. En el segundo gol del Real Madrid el línea se ha quedado en el sitio, ha levantado la bandera. Por lo que me dicen el árbitro ha acertado pero eso a un equipo, 2-0, le hace daño y da un poco que pensar".

"En la segunda estás 2-1, buscas el 2-2, Tienes ocasiones para hacerlo. Y en el último ataque Nabil iba a hacer un tiro, se pita el final. Ha coincidido todo y me imagino que habrá habido una protesta al árbitro y le ha expulsado. Nos vamos sin puntos y perdemos a un futbolista importante para la semana que viene. No ha sido una buena tarde para nosotros", apuntó.

Con todo, el entrenador se fue satisfecho con la actitud de los suyos: "Aún teniendo un marcador adverso de 2-0 fuera de casa contra el Real Madrid, el equipo ha seguido creyendo que podía darle la vuelta. Eso es importante. No hemos bajado los brazos, han seguido, nos ha ocurrido contra rivales fuertes fuera y eso es positivo".

"Es una seña de identidad que tenemos en este equipo y seguro que si hoy no nos ha dado espero que algún día nos dé para conseguir mínimo ese punto que nos sirve para conseguir el objetivo de mantenernos y acabar la que sería una gran temporada", declaró.

Además trató el mal momento a domicilio: "No es sencillo fuera de casa sacar puntos, más en la segunda vuelta en los escenarios y contra los rivales a los que nos hemos enfrentado. No sé si mucha gente saca algo en esos sitios".

"Yo estoy contento porque el equipo ha dado la cara en todos los partidos y con todos los rivales. Vamos a ver si en la última salida a San Sebastián somos capaces de sacar algo. Nuestra única obligación es darlo todo, no bajar los brazos, seguir insistiendo. La trayectoria del equipo es buena y equilibrada", señaló.

Por último valoró de las opciones de salvarse si el Deportivo de La Coruña no consigue ganarle al Barcelona toda vez que ellos no han podido sumar el punto que necesitaban: "Esperábamos conseguirlo nosotros y no esperar a lo que hacen otros".

"Era venir aquí, intentar sumar. No lo hemos hecho y mañana habrá que estar atentos a lo que hagan Deportivo y Barcelona. Pero la idea era sacar algo aquí y cerrar la salvación", indicó ante los medios de comunicación.