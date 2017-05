Futbolistas defienden que votaron libremente y abogan por la unión

Los representantes de los futbolistas elegidos para la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguraron este lunes, después de reunirse con Ángel María Villar para escuchar las propuestas de su candidatura, que votaron en total libertad la elección de sus delegados.

Un buen número de los 13 asambleístas profesionales se desplazaron a Madrid para escuchar en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) el programa de Villar. Después de la reunión, se mostraron satisfechos con el encuentro y defendieron que todos los futbolistas eligieron a sus representantes de forma libre.

Óscar de Marcos, futbolista del Athletic, transmitió ese mensaje a la prensa, que no pudo escuchar a Villar porque no contestó a ninguna pregunta de los medios de comunicación.

"A los futbolistas se nos ha acusado de que se han perdido votos, de que hemos votado por obligación y de que el voto ya nos venía hecho. Sólo tengo que decir que en nuestro vestuario había un notario, votamos en secreto y en total libertad", dijo De Marcos.

"Los futbolistas somos libres. Sólo tenemos que estar unidos para elegir lo mejor para todos. Si hay un recurso para eso, nos estarán ofendiendo. AFE tendrá que actuar por ese recurso o por esa demanda que pueda haber. Realmente nosotros hemos votado ante notario, libre y en secreto", agregó.

Su compañero Queco Piña, portero del Huesca, se mostró totalmente de acuerdo con De Marcos y dejó claro que los 13 representantes de los futbolistas son "libres" y que votarán en la Asamblea que elegirá al nuevo presidente en total libertad. "Cada uno va a elegir lo que considere bueno para el futbolista".

"Todos los vestuarios de Primera y Segunda División han votado cada jugador uno por uno, ante notario, de manera secreta y de manera libre. Hay actas notariales que lo demuestran. A mí lo que está diciendo el TAD me parecería... no soy economista y de derecho no sé mucho. Pero me parecería muy lamentable que el TAD anulase esas votaciones", añadió Piña.

También hablaron sobre la ausencia del candidato Jorge Pérez, que ha pedido la impugnación de todo el proceso electoral al TAD y está dispuesto a llegar al contencioso-administrativo si el tribunal no le da la razón en su denuncia de las irregularidades que, a su juicio, se han cometido en las elecciones a la Asamblea.

Pérez, como Villar, también fue invitado por la AFE para explicar su programa a los representantes de los futbolistas. Sin embargo, el candidato a la presidencia no contestó a la invitación y los jugadores lamentaron su ausencia.

"Nos habría gustado escuchar sus propuestas. Desde el sindicato se invitó a Villar y a Jorge y él ha decidido que no quería venir y que no lo consideraba oportuno. Pero estamos abiertos a que si quiere venir, nos acercaremos a escucharle", afirmó Piña.

"Veníamos a escuchar todas las candidaturas y en este caso sólo se ha presentado Villar. Hemos escuchado todas sus propuestas para las mejoras de todos estos años que vienen en el caso de que salga presidente. Jorge Pérez no se ha presentado, no sabemos cuáles son sus propuestas. Estamos esperando y vendremos a escucharle", apuntó De Marcos.

Respecto a la reunión con Villar, ambos afirmaron haber salido satisfechos de ella y explicaron que escucharon todo su programa a lo largo de hora y media en la que desgranaron algunos asuntos de los que no quisieron dar excesivos detalles.

"Le hemos hecho muchas preguntas, le hemos comentado nuestras inquietudes para mejorar. Todo eso se queda ahí, saldrá cuando salga presidente de la Federación ya se darán a conocer", comentó Piña.

"Un poco nos ha explicado un poco el tema del reparto de las televisiones, que es un poco la medida más... y sobre todo lo que queríamos para nuestros compañeros de Segunda B y Tercera Divisióny algunas cosas nivel de normas, pero más internas de la competición", añadió.

"Hemos salido satisfechos. Veníamos a escuchar a la candidatura. Personalmente, me han parecido bien los argumentos que ha dicho. Es cierto que cuando me eligieron pensaba que iba a haber más candidaturas y que iba a poder escuchar alguna más para comparar. Pero bueno, sólo se ha presentado Villar y es a quien hemos escuchado", concluyó De Marcos.