Fútbol

Florentino Pérez: "En el fútbol no hay espacio para los radicales"

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, que participó este martes en la presentación de la campaña 'Sin respeto no hay juego', declaró que no hay "espacio para los intransigentes" en el fútbol y que los clubes deben ser "implacables" con quienes no aceptan la tolerancia.