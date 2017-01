Escribá: "Duele empatar cuando estás tan cerca de la orilla"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha comentado que le ha dolido el empate en el minuto 90 en el partido frente al barcelona tras haber tenido tan cerca la victoria-.

"Cuando estás tan cerca de la orilla duele más, a ello se suma la lesión de Mateo Musacchio, lo que lo deja todo peor. El empate no es un mal resultado, pero estábamos muy cerca de ganar", ha indicado en la rueda de prensa posterior al choque.

"Era una falta muy peligrosa y sabía que Messi lo tenía muy claro, y ha demostrado su calidad y que la podía colocar como quiere", ha comentado del gol del empate.

Pero ha asegurado que le ha dolido más la lesión de Musacchio. "Lo de Mateo es un problema, es una lesión de tres o cuatro semanas, pero creo que con la gente que tenemos podemos tirar adelante", ha añadido.

Del partido ha dicho que ha sido un empate de mérito, aunque ha reconocido que el Barcelona les ha dominado y que les hubiera gustado tener más el balón, si bien eran conscientes del rival que tenían enfrente y de su calidad.

Además, Escribá ha destacado que su equipo compite "bien, es un equipo grande y que planta cara a los equipos grandes de esta Liga" y que el partido de hoy ratifica que el Villarreal "jugará mejor o pero siempre compite".

"Esta ha sido una jornada histórica, es un gran día para el club y para la ciudad. Queríamos ganar para redondear la fiesta, pero el empate y el partido no ha estado mal", ha dicho respecto ala inauguración del nombre del Estadio de La Cerámica.

"De las manos y de los penaltis, sinceramente no las he visto. Estoy en tantas cosas, que no he visto nada. Respeto a los árbitros y creo que es muy difícil arbitrar. Puedo protestar, pero los respeto al máximo y quiero que así sea siempre", ha concluido.