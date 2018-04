Eraso: "Este Leganés nunca se va a rendir, nunca va a tirar un partido"

Javier Eraso, futbolista del Leganés, aseguró que, aunque es difícil ganar en el Camp Nou, su equipo afronta el duelo con confianza para sacar algo positivo en el feudo del Barcelona la próxima jornada.

"La afrontamos con mucha ilusión. Ellos están a lo mejor pensando un poco en el partido de vuelta de 'Champions', se juegan ahí gran parte de la temporada. Si bajan un pelín esa tensión intentaremos aprovecharlo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil pero este Leganés nunca se va a rendir, nunca va a tirar un partido. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos", dijo.

"Tener fe y confianza lo puede tener cualquiera. Debes tener mucho ritmo, muchas piernas, aguantar mucho. Además debes estar tranquilo de cabeza para poder jugar los noventa minutos el partido que quieres", destacó.

Eraso, que acudió a visitar a los alumnos del Colegio Público Luis de Góngora junto a su compañero Omar Ramos, habló acerca de la posible ausencia del argentino Lionel Messi: "Si no juega él alguna pequeña oportunidad más vamos a tener. Si juega intentaremos marcarle lo mejor que podamos y a ver qué pasa".

Eraso quiere olvidar lo que sucedió el pasado curso con el que ahora es su equipo, que cayó en los instantes finales de penalti durante su visita al Camp Nou: "Estuve viéndolo por la tele. Fue un poco injusto porque hicieron un gran esfuerzo para luego no llevarse nada de recompensa. Son muy buenos jugadores, esperemos que no tengan ninguna ayuda de fuera. Que sea un partido limpio".

"No es lo mismo pitar a un equipo que a otro pero creo que los grandes no reciben ninguna ayuda. Se pueden equivocar para los dos lados pero cuando se equivocan a favor de ellos sale más en la prensa. Nosotros este año hemos metido goles en fuera de juego y no ha pasado nada. No tenemos ningún miedo", razonó.