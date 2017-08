Dembélé: "Neymar es uno de los mejores del mundo y yo todavía soy muy joven"

El delantero francés Ousmane Dembélé ha evitado, en la presentación como nuevo jugador del Barcelona, las comparaciones con el exazulgrana Neymar da Silva, al que ha calificado como "uno de los mejores del mundo", mientras que él, según ha subrayado, se destacada "todavía muy joven".

El jugador francés, la incorporación más cara de la historia de la entidad azulgrana, cuyo fichaje se ha cerrado a cambio de 105 millones y otros 40 más en variables que percibirá el Borussia de Dortmund, no ha querido compararse con el jugador brasileño.

Dembélé, que ha firmado un contrato de 5 años con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, ha asegurado en su puesta de largo como azulgrana que llega al Camp Nou para "aprender de los mejores jugadores del mundo como Suárez y Messi".

"Hay una gran diferencia entre Neymar y yo. Él es uno de los mejores jugadores del mundo y yo soy muy joven. Solo tengo 20 años. Trato de crecer y he venido en este gran club para crecer todavía más", ha explicado.

A lo largo de la rueda de prensa una de las preguntas más repetidas ha sido en referencia a la "presión" que puede tener tras la cantidad que ha desembolsado el Barcelona por su fichaje.

"No me pone presión, es el mercado de los traspasos que se ha vuelto un poco loco. Tengo 20 años y no presto atención a estas cantidades", ha puntualizado.

En cualquier caso, el internacional francés tiene como objetivo "aprender" de Leo Messi -"el mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol", ha precisado- y ha añadido que quiere saber "cómo se comporta tanto dentro como fuera de los terrenos de juego" el jugador argentino.

"Es un honor y un placer tener a Leo Messi, quiero aprender de él, porque es el mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol. Estoy muy contento de evolucionar en su equipo. Quiero aprender mucho de él y saber como se comporta dentro y fuera del campo", ha agregado.

También confía en que la presencia en el vestuario de dos compatriotas como Samuel Umtiti y Lucas Digne le ayuden a tener una mejor adaptación al ecosistema azulgrana.

"Nos entendemos muy bien con Samuel (Umtiti). En la selección hemos hablado mucho de la ciudad y del Barça, es francés y seguro que me ayudará mucho a integrarme en el club, como Lucas Digne", ha añadido.

Sobre sus aptitudes futbolísticas, Dembélé ha dicho que puede jugar en las dos bandas y que siempre trata de utilizar "indistintamente" las dos piernas, aunque prefiere "llevar la pelota con el pie izquierdo y disparar con el pie derecho".

Antes de firmar por el Barcelona, el jugador galo tuvo que forzar su salida y estuvo varios sin presentarse en los entrenamientos del Borussia de Dortmund.

"Tenia confianza y sabía que iba a firmar por el Barça. Sabía que era una cuestión días o semanas. Estoy muy contento de estar aquí. Las dos partes han terminado contentas y yo también, pero ha sido un periodo delicado, sobretodo porque no estaba jugando", ha reconocido.

Por último, el secretario técnico del Barcelona, Robert Fernández, que ha acompañado a Dembélé en la rueda de prensa, ha revelado que el año pasado, cuando militaba en el Rennes, intentaron cerrar su incorporación, pero no pudieron convencer al jugador.

"Quisimos traerlo el año pasado, pero en ese momento pensó que su evolución en otro equipo iba a ser mejor. Luchamos mucho. Quería minutos y desgraciadamente teniendo el tridente arriba (Neymar, Luis Suárez y Messi) era difícil que cualquier jugador podría jugar", ha recordado Robert.