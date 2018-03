Dani Rodríguez: "Hemos tenido convicción, fe y esa pizca de suerte"

Daniel Rodríguez, entrenador del Jaén Paraíso Interior, destacó hoy que su conjunto tuvo "convicción, fe y esa pizca de suerte" para proclamarse campeón de la Copa de España, brindó el triunfo a la afición y dijo que el portero-jugador del Inter fue una decisión "de equipo campeón, del mejor del mundo".

"Una locura de encuentro. Ha sido un partido igualado como se esperaba. Ayer no parábamos de decirlo, que había sido un medio milagro y que no nos podíamos ir de la Copa sin hacer un buen partido. Por nuestra parte ha sido un partido muy serio, con el 3-1 no nos hemos descompuesto y después de ese tiempo muerto sabíamos que si alguien podía remontar este partido éramos nosotros", afirmó.

"A última hora hemos llegado muy bien físicamente y muy enteros. Veníamos por detrás en el marcador y eso te da un plus de fuerza. Al final, el Inter ha arriesgado con portero-jugador y nosotros hemos aprovechado la oportunidad que hemos tenido y nos llevamos una Copa que era impensable hace unos años", continuó en rueda de prensa.

En la grada, unos 2.500 aficionados apoyaron al Jaen. "Si no estás preparado, no hubiera servido de nada el apoyo de la afición. Hemos preparado muy bien este mes de parón de la Eurocopa. Lo hemos aprovechado muchísimo y hemos trabajado mucho para este momento. Si a esto le sumas que teníamos la afición aquí, que hoy ha multiplicado cinco o seis la que podemos tener en Jaén, pues hemos tenido convicción, fe y esa pizca de suerte que hace falta siempre. Estamos súper felices de poder brindarle esto a mucha gente que ha hecho muchos kilómetros. Esto es también de ellos", valoró.

También hablo de por qué no apostó él por el portero jugador en la prórroga: "Un entrenador tiene que tomar decisiones. Pensábamos que en la defensa del portero-jugador podíamos robar. Después de remontar un 3-1, si había alguien que tenía que arriesgar, era Inter. Felicitarle porque creo que, en cierta manera, ha sido una decisión de equipo campeón, del mejor equipo del mundo".