Cristiano despierta al Real Madrid; el City comienza a lo grande con goleada

El Real Madrid despertó después de dos empates consecutivos en Liga y ganó al APOEL Nicosia (3-0) con una gran actuación de Cristiano Ronaldo, en una jornada de la Liga de Campeones en la que el Tottenham pasó por encima del Dortmund (3-1) y el City goleó al Feyenoord a domicilio (0-4).

Los hombres de Zinedine Zidane necesitaban una victoria para dejar atrás una mala racha de resultados. Cuestionado el acierto goleador de sus hombres de arriba, con Karim Benzema lesionado y con Gareth Bale errático en su inicio, la vuelta de Cristiano a un campo de fútbol se esperaba con ansiedad en el estadio Santiago Bernabéu.

El jugador portugués no decepcionó y completó un gran partido en el que protagonizó la mayoría de las jugadas de ataque del Real Madrid que coronó con un par de goles acompañados por un tercero de Sergio Ramos de chilena que calmaron las ansiedades blancas en el torneo de la regularidad.

El tanto de Cristiano en la primera parte tras un remate a pase de Bale y la diana de penalti, igualaron la competencia que mantendrá con Messi en Europa para coronarse como el máximo goleador del torneo. El Real Madrid, de la mano de Cristiano, comenzó fuerte ante un rival claramente más débil.

Se hizo con el liderato del grupo H por delante del Tottenham, que se llevó el partido más igualado de la jornada con una victoria sobre el Borussia Dortmund.

Casi todo el espectáculo apareció en los primeros quince minutos, en los que el cuadro inglés se puso por delante por medio del surcoreano Heung-Min Son, empató el ucraniano Andriy Yarmolenko con un golazo desde fuera del área y Harry Kane deshizo las tablas con otro tanto de quilates que repitió en la segunda parte. El 3-1 final, sirvió al Tottenham para sumar tres puntos importantísimos en un grupo muy complicado.

También se estrenó con éxito en la competición el Manchester City, que visitó a un equipo, el Feyenoord, que mostró sus carencias ante un rival de entidad como el cuadro de Pep Guardiola al que sólo le bastaron 25 minutos para sentenciar el partido.

Primero, golpeó John Stones con un tanto de cabeza en el segundo minuto; después, en el décimo, Sergio Agüero, con un remate preciso, aumentó la renta; y en el 25, el brasileño Gabriel Jesús, selló un choque que acabó con un gol más con el doblete de Stones en la segunda parte.

El que debe ser su principal rival en el grupo F, el Nápoles, pincho en Ucrania ante el Shakhtar. Se llevó una derrota que en el futuro podría complicar su clasificación. La escuadra italiana no inició bien las dos partes, y en los primeros minutos de ambos periodos se llevó los goles que fueron definitivos.

Taison, primero, y Facundo Ferreira, de cabeza en el minuto 58, complicaron el duelo al Nápoles, que intentó remontar con el gol de penalti obra del polaco Arkadiusz Milik. Sin embargo, el esfuerzo del equipo de Maurizio Sarri no fue efectivo y se fue de vacío en su primera aventura europea del curso.

El Sevilla, que nunca había ganado un partido europeo en Inglaterra, se quedó con la miel en los labios y volvió sin una victoria de la isla. El Liverpool, herido tras la goleada que sufrió en la Premier la pasada jornada, evitó la rotura de esa maldición en un choque de alternativas.

Primero golpeó el equipo de Eduardo Berizzo con el gol tempranero de Ben Yedder, que marcó a placer tras un centro de Sergio Escudero; empató Roberto Firmino (que falló un penalti al filo del descanso) en el minuto 21 después de una buena jugada colectiva; antes del paso por vestuarios, Mohamed Salah, con fortuna, adelantó a los ingleses; y, al final, Joaquín Correa, hizo justicia en el marcador para dar un resultado muy positivo al Sevilla.

El empate entre el Maribor y el Spartak Moscu (1-1), dejó a todos los equipos del grupo E con los mismos puntos. El Sevilla, empezó con buen pie el torneo.

Y en el grupo G, el Mónaco, uno de los animadores de la competición el curso pasado, no pudo con el Leipzig. Sin Kylian Mbappé, no tiene el mismo poder en ataque y además no controló el partido en casi ninguna de las fases.

Las ocasiones las puso el conjunto alemán, pero al final, el equipo monegasco se llevó un punto con el gol de Youri Tielemans en un barullo dentro del área que respondió al tanto de Emil Forsberg.

El líder de ese grupo no será ninguno de los dos. Tampoco el Oporto. El Besiktas manda con una victoria sorprendente en Portugal por 1-3. Iker Casillas no pudo ejercer de salvador y los tantos de Anderson Talisca, Cenk Tosun y Ryan Babel condenaron al Oporto a iniciar la Liga de Campeones con una derrota contundente.