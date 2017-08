El portugués Cristiano Ronaldo calificó como una "injusticia" la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de ratificar la sanción de cinco partidos por lo acontecido en el encuentro de ida de la Supercopa de España.

"Es una decisión incomprensible. Injusticias que no me derrumbarán. Volveré más fuerte. Gracias a quienes me habéis apoyado", escribió el futbolista del Real Madrid en sus redes sociales.