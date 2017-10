Cristiano Ronaldo se lleva por segundo año consecutivo el premio 'The Best'

Cristiano Ronaldo fue condecorado este lunes por segundo año consecutivo con el premio 'The Best' de la FIFA, que designa al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

El astro portugués se volvió a coronar rey del fútbol mundial después del que ha sido un curso para enmarcar, en el que ganó la Champions League, la liga española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

Cristiano, de 32 años, recibió el galardón que lo acredita como 'The Best' ('El mejor') de manos de los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario, quienes bromearon antes de la entrega, en una gala que tuvo lugar en el emblemático London Palladium de Londres.

El futbolista del Real Madrid se impuso en la votación al argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, y al brasileño Neymar, quien el pasado verano cambió el Barcelona por el París Saint-Germain.

En comparación con el último año, Neymar entró en la terna de finalistas y se cayó el francés Antoine Griezmann.

"Quiero agradecer a mis compañeros, tanto en el Real Madrid como en la selección. Fue un año extraordinario. Y ya son 11 años que estoy aquí: dedicación, trabajo, trabajo duro, esa es la clave. Lo que quería cuando empecé era ganar trofeos colectivos e individuales, y lo he conseguido", aseguró un emocionado Cristiano en portugués tras recibir el galardón.

"Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. También para mis dos hijos en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Estoy muy feliz", prosiguió.

Ronaldo suma así un nuevo trofeo más a su ya de por sí amplio palmarés, en el que tiene, como premios individuales, cuatro Balones de Oro, dos galardones a 'The Best', tres premios de la UEFA a mejor futbolista de Europa y cuatro Botas de Oro, entre otros muchos.

"No me olvido de mencionar a Leo (Messi) y a Neymar, quienes están aquí hoy. También a los aficionados del Real Madrid, a mi presidente (Florentino Pérez), todos ellos me apoyaron durante todo el año", expresó CR7 tras cambiar al inglés.

"Estamos en Inglaterra por primera vez y gano el premio segundo año consecutivo; estoy muy feliz. Es un gran momento para mí. Sé que tengo seguidores en todo el mundo y les tengo que dar las gracias por su apoyo. Es genial estar aquí con tantos jugadores de tanta calidad y estoy muy feliz", subrayó el portugués.