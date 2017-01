Cristian Tello: "Le estaré agradecido toda la vida a Guardiola"

El extremo español del Fiorentina Cristian Tello, que se formó en la cantera del Barcelona y que debutó con el primer equipo bajo la dirección de Pep Guardiola, aseguró hoy que le estará "agradecido toda la vida" por haberle permitido cumplir su sueño.

En una entrevista con la Agencia Efe en Florencia, Tello, de 25 años, se mostró convencido de que el Barcelona "es el mejor equipo del mundo" y que el conjunto que entrena su compatriota Luis Enrique puede pelear con el Real Madrid hasta el final para ganar LaLiga española y "algún título más".

Pregunta: Usted entró cuando era muy joven en la cantera del Barcelona y llegó hasta el debut con el primer equipo. ¿Qué sintió el día que Guardiola le dijo que iba a debutar?

Respuesta: Fue muy emocionante, es el sueño que tienes cuando eres pequeño y el hecho de que ese sueño se cumpla en el Barcelona, que para mí es el mejor equipo del mundo, es un orgullo grandísimo. Tuve la suerte, tanto yo como muchos de mis compañeros, de tener a un entrenador que contaba con la cantera. Nos dio esa oportunidad y le estaré agradecido toda la vida a Guardiola.

P: ¿Qué recuerdo tiene de su primer gol en la Liga, contra la Real Sociedad?

R: Fue un momento muy bonito. Primero el debut en la Copa del Rey y luego poder marcar mi primer gol fue un orgullo. Era el primer partido que jugaba de titular en Primera división, en el Camp Nou, con esa afición. Fue un día espectacular que nunca olvidaré. También cuando debuté en la Liga de Campeones (contra el Bayer Leverkusen) fue un orgullo, marqué dos goles y eso también fue un día para el recuerdo.

P: ¿Cómo definiría a Guardiola?

R: Es un entrenador muy centrado, le gusta mucho la perfección. Quiere tener todo controlado y exige que sus equipos jueguen como a él le gusta. Lo hace así y creo que la ha ido bastante bien.

P: Usted compartió el vestuario con el argentino Lionel Messi. ¿Qué se siente en jugar con él?

R: Desde el primer momento que llegas a entrenar con él, ya alucinas con todo lo que hace. Es un jugador único, el mejor del mundo y lo demuestra en cada partido que juega. No solo mete goles y da asistencias, es todo el trabajo que hace para el equipo y como hace jugar a sus compañeros.

P: En Italia se admira mucho a Lionel Messi y hay quien piensa que su compatriota Dybala puede alcanzar su nivel. ¿Cree que el juego de Dybala encajaría en España y piensa que se parece a Messi?

R: Dybala es un jugador que encajaría mucho en la Liga española. Es un chico con calidad y es muy buen jugador aunque creo que como Messi solo hay uno y solo habrá uno. No creo que haya nadie que se parezca a él. Esto es lo que pienso.

P: ¿Sigue viendo los partidos de LaLiga desde Italia?

R: Soy un chico al que le gusta mucho ver el fútbol, no solo LaLiga española sino también la Liga inglesa, la alemana, veo muchos encuentros pero sobre todo los del Barcelona. Siempre que puedo y no coinciden con nuestros partidos sigo sus encuentros.

P: ¿Cree que el Barcelona puede alcanzar al Real Madrid al frente del campeonato?

R: Todavía queda muchísima Liga, el Barcelona tiene que ir partido a partido. Creo que va a estar peleando hasta el final y esperemos que pueda ganar la LaLiga y algún título más. Tiene equipo de sobra y lo está haciendo bien.

P: ¿Qué opina sobre el actual técnico del Barcelona, Luis Enrique?

R: Es un entrenador parecido a Guardiola, él también busca la perfección y es muy exigente. Es uno que siempre intenta sacar el máximo de todos los jugadores.

P: ¿Y sobre el Real Madrid del francés Zinedine Zidane?

R: Creo que el equipo es prácticamente el mismo pero con la llegada de Zidane se ve algo diferente, se ve a los jugadores más alegres, están más unidos, creen en el entrenador y eso se nota en el campo. También es verdad que en algunos partidos han tenido ese poco de suerte que hace falta muchas veces, pero creo también que la suerte al final se acaba y termina ganando el que mejor juega.

P: Usted trabajó con el seleccionador español Julen Lopetegui. ¿Confía en una llamada de la Roja en el futuro?

R: He coincidido con Lopetegui en el Oporto y es un grandísimo entrenador. Me llevo muy bien con él y está en mi mente volver algún día a la selección. Tengo que jugar más minutos posibles en el Fiorentina, destacar, hacerlo bien y por qué no debería esperar una llamada de la selección. Me gustaría volver pero siempre y cuando esté jugándolo todo y haciéndolo bien.

P: ¿Cómo se encuentra en la Fiorentina y en Florencia?

R: La decisión de volver fue bastante fácil, por lo bien que me sentí en este equipo, en esta ciudad. Lo que venía buscando era tener minutos, tener la confianza del técnico. El año pasado la tuve y por eso digo que fue fácil tomar la decisión de volver. Sigo muy contento en este equipo. Me gusta el club y me gusta la ciudad, y también a mi familia le gustaba mucho la idea de estar aquí.

P: ¿Qué hace en su tiempo libre?

R: La verdad es que no tenemos mucho tiempo libre, pero sobre todo cuando hay el parón de las selecciones hemos ido con mi familia a visitar la Toscana. Es espectacular y le aconsejo a todos que vengan a conocerla.

P: ¿Qué relación tiene con su compañero Borja Valero?

R: Con Borja me llevé muy bien desde el primer momento, me ayudó muchísimo en mi adaptación. También nuestras familias tienen una relación muy buena.

P: ¿Cuál es su comida favorita?

R: Cuando estaba en Barcelona no comía tanta pasta como aquí, ahora como mucha pasta aquí y la que más me gusta es Linguine ai frutti di mare (pasta con gambas y mejillones). Intento comer con variedad, como mucha pasta antes de los partidos. Aquí nos controlan mucho la comida y nos dicen lo que nos hace bien y lo que tenemos que evitar. Esto nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo.