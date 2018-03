Coquelin sufre una rotura en el tendón de Aquiles y será operado

El centrocampista del Valencia, Francis Coquelin, se ha lesionado de gravedad en el tendón de Aquiles durante la sesión de entrenamiento de este viernes y ha tenido que abandonar la ciudad deportiva en ambulancia.

El entrenador Marcelino García Toral ha explicado posteriormente en rueda de prensa que el jugador ha sufrido una rotura en el tendón de Aquiles y que será intervenido quirúrgicamente.

El futbolista francés se ha lesionado a la media hora de comenzar el entrenamiento, que era a puerta cerrada, y dada la gravedad de la lesión se ha suspendido la sesión de trabajo.

"Hemos tenido un contratiempo importante en el entrenamiento con la lesión de Coquelin. En una acción en el entrenamiento se ha roto el tendón de Aquiles. Es una lesión muy importante y una baja de un jugador muy importante, que ha demostrado su calidad humana y profesional desde su llegada", indicó Marcelino.

"Había tenido una adaptación al grupo y al juego extraordinaria. Estamos muy tristes por ello. Esperamos y deseamos una recuperación rápida porque es una persona con una mentalidad muy positiva y muy fuerte", añadió.

Preguntado por el tiempo de recuperación que se prevé para esta grave lesión, el entrenador apuntó: "No tengo ni idea, en toda mi trayectoria como jugador y entrenador no recuerdo una lesión del tendón de Aquiles, y no sabría deciros".

"Todavía falta por diagnosticar si ha sido total o parcial. Es necesario una intervención quirúrgica seguro y, una vez se haya hecho, con más datos, habrá una valoración más aproximada del tiempo que tiene que estar fuera de los terrenos de juego", concluyó.