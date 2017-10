Conte: "No me voy a casa contento"

Antonio Conte, entrenador del Chelsea, lamentó este miércoles "el mal juego" de su equipo tras el empate 3-3 con el Roma en la tercera jornada de la Liga de Campeones y aseguró que no se va a casa contento.

"Quiero ser honesto: no me gustó nada el juego que hicimos durante la mayor parte del encuentro. Y es normal que esa sea mi responsabilidad. Intenté proteger al equipo y hacerlo más sólido al mover a un defensa al centro del campo (David Luiz)", comentó Conte en la rueda de prensa posterior al choque.

"Pero perdimos completamente nuestro estilo, y eso no me gusta. Creo que, al final, el resultado es justo. Íbamos ganando 2-0 pero no teníamos el control del partido. A veces hay que buscar una solución para intentar proteger al equipo, y unas veces aciertas y otras no", dijo.

El Chelsea, que llegó a ir ganando por 2-0, vio como el Roma le daba la vuelta al encuentro y se ponía 2-3 arriba gracias a un tanto del lateral serbio Aleksandar Kolarov y a un doblete del delantero bosnio Edin Dzeko. Sin embargo, un gol de Eden Hazard al final salvó un punto para el conjunto inglés.

"Cuando cambiamos a nuestro sistema de siempre (sustituyó a David Luiz por Pedro) lo hicimos mejor, tuvimos ocasiones y, por momentos, hicimos un gran fútbol. Todo el mundo sabe cuál es nuestra situación, y creo que el empate es justo: el Roma merecía este resultado", señaló Conte.

"Tengo que felicitar a mi jugadores porque hicieron un gran esfuerzo y demostraron compromiso; de lo contrario hubiéramos perdido", prosiguió el entrenador italiano.

"Sin embargo, no me voy a casa contento", puntualizó.

Preguntado sobre la sustitución de David Luiz mediado el segundo tiempo, el transalpino aclaró que fue por precaución, ya que el defensa -hoy centrocampista- tenía molestias en la pantorrilla.

"Después del primer tiempo el médico me dijo que tenía dolor en la pantorrilla, lo mismo que (Timoué) Bakayoko. Fue una decisión para intentar protegerlo. En este momento es clave proteger a todos los futbolistas", señaló.

"Debemos darnos cuenta de que tenemos tres jugadores importantes fuera: Kanté, Drinkwater y Moses, y eso supone un problema", expresó el técnico 'Blue', que encadena ya tres partidos sin ganar: dos derrotas en Premier League -ante Manchester City y Crystal Palace- y un empate en la Liga de Campeones -Roma-.