City y United no bajan el ritmo

Ni Manchester City ni Manchester United acusaron la resaca continental y este sábado se deshicieron en la 'Premier League' de los londinenses Chelsea (0-1) y Crystal Palace (4-0), respectivamente, para seguir comandando con autoridad la clasificación.

El conjunto de Pep Guardiola tenía, sin ninguna duda, el duelo más complicado, ya que visitaba el estadio de Stamford Bridge, la casa del vigente campeón, para medirse con un Chelsea que ha ido de menos a más esta temporada y que acababa de ganarse los elogios de media Europa tras derrotar con autoridad al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Una genialidad de un exjugador 'blue', el belga Kevin De Bruyne, decidió el partido, marcado por la tempranera lesión de Álvaro Morata, quien tuvo que abandonar el césped pasada la primera media hora por unas dolencias musculares.

"Sufrió un problema muscular. No creo que sea serio ya que paró antes de que agravara. Cuando notó que le empezaba a doler me llamó. Todavía tenemos que ver qué dicen los médicos del club, pero no creo que pueda ir con su selección", comentó Antonio Conte tras el partido.

El City logró solventar su primer 'gran test de la temporada' sin los lesionados Mendy y Agüero, y se llevó un triunfo de prestigio ante un rival directo que lo mantiene en lo más alto de la clasificación.

No tenían margen de error los 'Citizens', ya que sus vecinos del United habían goleado sin miramientos poco antes al endeble Crystal Palace por 4-0 y se habían encaramado, aunque de forma temporal, al liderato.

Mata, Fellaini en dos ocasiones y Lukaku fueron los autores de los goles que hundieron todavía más a los 'Eagles', que siguen sin sumar puntos ni ver portería después de siete jornadas ligueras disputadas.

Otro equipo que ganó con facilidad este sábado fue el Tottenham Hotspur, que asaltó la casa del recién ascendido Huddersfield Town -una de las revelaciones del curso- y lo goleó por 0-4.

Aferrados a un excelso Harry Kane -13 goles este mes de septiembre entre partidos con el Tottenham y con la selección inglesa-, los 'Spurs' se colocaron terceros en la tabla, a cinco puntos de los equipos de Manchester, y sumaron su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones.

Con su doblete de hoy, Kane ha igualado los 84 goles de Cristiano Ronaldo en la Premier League; eso sí, en 73 partidos menos. Al '10' se le sumaron en la cuartilla de anotadores el lateral izquierdo galés Ben Davies y el centrocampista francés Moussa Sissoko, que vio portería en liga por primera vez con el Tottenham.

Además, este sábado el West Bromwich y el Watford firmaron las tablas (2-2) en un partido eléctrico, empatado por el brasileño Richarlison en el minuto 95; Bournemouth y Leicester no se hicieron daño (0-0); el West Ham sufrió lo indecible para deshacerse del Swansea con un gol de Sakho en el 90 (1-0); y el Stoke prolongó la crisis del Southampton (2-1).

La séptima jornada de la liga inglesa se completa el domingo con tres partidos: a mediodía el Arsenal recibe al recién ascendido Brighton en el Emirates Stadium, antes de que Everton y Burnley se vean las caras en Goodison Park a las 13:15 GMT.

El duelo que fecha siete, la última antes del parón de selecciones, enfrentará en St James' Park al Newcastle United de Rafa Benítez y al Liverpool de Jürgen Klopp (15:30 GMT).