Carvajal: "Cristiano nos tapará la boca a todos como siempre"

Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, defendió este lunes a Cristiano Ronaldo tras dos partidos en los que dispuso de claras ocasiones para marcar que perdonó, convencido de que "tapará la boca a todos como siempre".

"Nadie duda de Cristiano. Tengo la suerte de disfrutarlo todo el año, cada entrenamiento es un espectáculo, verle marcar, como tira del carro y del equipo siempre. Las ocasiones acabarán entrando y nos tapará la boca a todos como siempre. Cuando llega uno, vendrán muchos goles", dijo en rueda de prensa en el Signal Iduna Park.

Regresa a Alemania Carvajal, donde triunfó para regresar al Real Madrid, y a una ciudad en la que recordó que no ha conseguido vencer. "Desafortunadamente nunca he conseguido ganar aquí, en un estadio muy difícil ante un equipo que compite muy bien y que nos va a exigir al máximo. Tenemos que mostrar nuestra mejor versión para sumar tres puntos", advirtió.

Pese a la irregularidad en LaLiga Santander, el defensa madrileño defendió la progresión del Real Madrid: "En valoración general el equipo está bien, los pinchazos en liga han venido provocados por falta de acierto. El equipo ha generado ocasiones para ganar y es lo importante porque ya entrará. Estamos con confianza y muy ilusionados, tenemos un gran partido mañana. Esperamos llevarnos los tres puntos a Madrid".

"Ni mucho menos hay dudas. Todos nos miramos y vamos en la misma dirección, nos animamos. El principal problema ha sido el acierto. Todos hemos tenido ocasiones que no hemos materializado, hay cosas que mejorar pero estamos a principio de temporada y para llegar a nuestro mejor nivel se necesita tiempo. La motivación siempre es buena y el equipo va a dar la cara mañana", añadió.

En lo personal Carvajal, único integrante de la plantilla madridista que lo ha jugado todo, aseguró que se ve con fuerzas para seguir sin rotar y trató la competencia que tiene con Achraf comparada respecto a la que tenía con Danilo.

"Es verdad que estoy jugando muchos minutos pero me encuentro perfecto y con muchas ganas, mejor que nunca. Al final las lesiones aparecen igualmente. El año pasado, con rotaciones, me lesioné en semifinales de Champions. Zizou es muy precavido y en cuanto un jugador tiene una mínima molestia se queda fuera y no juega. Yo me encuentro muy bien y espero dar el 200 por cien", dijo.

"Achraf es un chico fantástico y joven que está aprendiendo muy rápido. Si el mister ha decidido que esté en la primera plantilla es por algo. Va a tener oportunidades y lo va a hacer genial. Yo no necesito nadie en mi puesto para mejorar, la mejor competencia soy yo mismo", añadió.

Admitió Carvajal como un "punto negro" la cantidad de goles que están encajando, convencido de que con el paso de la temporada se harán "más férreos": En el duelo ante el Dortmund se verá con una de las revelaciones, Maximilian Philipp. "Es un buen jugador, está como todo el Dortmund jugando muy bien y dando un gran rendimiento. Esperemos que mañana no tenga su día".