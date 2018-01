Bordalás: "No hemos sido protagonistas en la crispación y en la tensión"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa, tras perder 2-0 ante el Atlético de Madrid, que sus jugadores no fueron los protagonistas de un partido marcado por la tensión en muchas fases del choque.

"La verdad es que ha habido demasiada tensión. Creo que no ha habido tantas acciones para ellos. Nosotros no fuimos protagonistas en esa crispación y en la tensión, han sido los jugadores del Atlético con el árbitro. Hemos tenido un buen comportamiento", declaro.

Para Bordalás, su equipo compitió "bien" e intentó jugar un buen partido, pero recordó que "enfrente" tenía a un "grandísimo equipo" como el Atlético de Madrid que finalmente se llevó la victoria.

También lamentó las ocasiones que falló su equipo en la primera parte de Amath y Ángel Rodríguez, que no acertaron en un par de claras oportunidades al principio del partido.

"Han sido claras y han podido temblar las piernas. No sé que ha ocurrido, nos faltó golpear. El equipo entró bien al partido, superior y muy ordenado. En una pérdida, que hablamos entre semana que el Atlético aprovecha muy bien esas ocasiones, han marcado", declaró.

"En la segunda parte esperábamos dar un paso adelante, pero cuando el equipo estaba otra vez metido en el partido, otra pérdida nos ha penalizado con el segundo. El partido se puso cuesta arriba a pesar de que ellos se quedaron con uno menos", indicó-.

Por último, habló sobre la ausencia de Vicente Guaita, que oficialmente fue suplente por un proceso gripal pero que podría estar a punto de cerrar su fichaje por el Crystal Palace inglés.

"Tenía unas molestias, y no estaba. Nos ha comentado que no estaba en condiciones para jugar. Era un tema médico, efectivamente. No lo sé ni tengo ni idea (sobre su salida). Él tiene contrato hasta el 30 de junio y el club se tiene que pronunciar al respecto", concluyó.