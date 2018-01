Béticos por Villamarín pide 14 años prisión y 6 millones de indemnización a Lopera

Béticos por el Villamarín, única acusación particular en el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera, ha presentado hoy su informe final en el que mantiene su petición de 14 años de cárcel al exdirigente por delito societario y apropiación indebida y rebaja la indemnización de 26 a 6 millones.

Además, insiste en reclamar la restitución de 20.662 acciones que en su día fueron cedidas a Farusa como pago de una deuda que considera falsa "y en el supuesto de que fuera imposible su restitución, que se indemnice por el valor que se fije en la sentencia", al considerar que no fueron devueltas en el pacto del 28 de julio, ya que el juzgado mercantil 3 de Sevilla anuló 36.000 acciones de Farusa por lo que "no existen".

El abogado de esta asociación presidida por Hugo Galera, Luis Aurelio Ruiz, ha defendido durante su informe final que el Betis -en virtud del pacto del 28 de julio por el que renunció a ejercer acciones penales- se da por resarcido respecto del presunto delito societario por haberse beneficiado las sociedades de Lopera Tegasa y Encalesa de activos financieros obtenidos con dinero transferido por el club en contratos que a su juicio no responden a servicios reales prestados por ésta.

Por ello, mantiene la acusación penal por este delito pero no reclama responsabilidades civiles.

Sin embargo, considera que en al menos seis contratos no sólo hubo delito societario sino apropiación indebida en cuanto fueron contratos "ficticios" con "intención de apropiarse" de recursos del club, no sólo se hurtó de beneficios si no que se detrayeron recursos.

Se trata de los contratos de rescisión de Roberto Ríos (1,2 millones), de amortización por Albert Nadj (273.000 euros), de opción de compra de jugadores del CSKA (1,4 millones), un contrato con Europeski (900.000 euros)y de un delito con Hacienda de 2,2 millones.

Es por estos "contratos ficticios" por los que reclama a Lopera una indemnización de seis millones de euros.

Respecto a las 20.662 acciones, considera que el acuerdo firmado el pasado 28 de julio entre Lopera y Luis Oliver con el Betis y las asociaciones Liga de juristas béticos y Por nuestro Betis -que se dieron por resarcidos y retiraron así su acusación- para la cesión del 51 % de sus acciones por 15 millones de euros no incluía esas acciones, ya que el juzgado mercantil 3 de Sevilla anuló 36.000 acciones de Farusa, lo que supone "que no existen".

"No podemos considerar que esas acciones hayan reparado daño alguno", ha defendido el abogado de Béticos por el Villamarín, que ha rechazado aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que "no se ha documentado" en el proceso -la asociación pidió traer el acuerdo extrajudicial al juicio y el tribunal de la sección tercera de la Audiencia lo desestimó- y "reparar el daño implica dar más de lo apropiado".

Béticos por el Villamarín ya retiró la acusación penal contra Oliver y el exvicepresidente del Betis Ángel Marín.

El juicio contra Lopera se ha reanudado hoy tras su suspensión el pasado 15 de noviembre por enfermedad del expresidente bético, que fue hospitalizado por una obstrucción intestinal.

La Fiscalía ya expuso sus conclusiones finales en las que rebajó su petición de pena de tres años de cárcel y tres millones de euros a una multa de 3.600 euros tras el pacto alcanzado en julio.

Aunque inicialmente estaba previsto que la defensa de Lopera, ejercida por Encarnación Molino, expusiera sus conclusiones esta tarde, el tribunal presidido por Ángel Márquez ha fijado que el juicio se reanude mañana a partir de las 9.30.