Barry (West Brom) iguala a Giggs como jugador con más partidos en la Premier

El centrocampista inglés Gareth Barry, jugador del West Bromwich Albion, igualó este sábado al legendario Ryan Giggs como futbolista con más partidos disputados en la Premier League (632).

Barry, de 36 años, que vive su vigésima primera temporada en la división reina del fútbol inglés, alcanzó esa cifra en el duelo de hoy en el estadio de The Hawthorns frente al West Ham (0-0).

"Me siento muy orgulloso. Es una cifra extraordinaria y tengo suerte de haber podido jugar sin lesiones durante tanto tiempo", aseguró el futbolista a la cadena BBC tras el partido.

"Hasta el día que me toque colgar las botas no me voy a dar cuenta de lo que he logrado y del número (de encuentros) tan elevado que es. Cuando sienta que no puedo seguir el ritmo de mis compañeros o me aburra será el momento de dejarlo, pero todavía no", añadió el exjugador de Aston Villa, Manchester City y Everton.

Barry, que cambió el pasado verano el Everton por el West Bromwich -firmó un contrato de una temporada-, debutó con sólo 17 años, el 2 de mayo de 1998, en un partido del Aston Villa frente al Sheffield Wednesday.

Desde el día de su debut hasta este sábado han pasado 19 años y 137 días, y el centrocampista ha disputado 632 duelos, en los que ha visto portería en 52 ocasiones y ha dado 63 asistencias.

"Es un futbolista que he admirado y respetado mucho. Sabíamos lo bueno que era cuando lo fichamos, y creo que puede jugar tres o cuatro años más", declaró hoy su entrenador en el West Bromwich, Tony Pulis.

"Es una pena que no esté empezando su carrera y que haya fichado por nuestro equipo casi al final", agregó el técnico.

Barry se colocará, con toda seguridad, como líder en solitario de la lista en el partido de Premier League del próximo fin de semana frente al Arsenal.

- Jugadores con más partidos en la historia de la Premier League:

.1. Gareth Barry (ING) 632

.+. Ryan Giggs (GAL) 632

.3. Frank Lampard (ING) 609

.4. David James (ING) 572

.5. Gary Speed (GAL) 535

.6. Emile Heskey (ING) 516

.7. Mark Schwarzer (AUS) 514

.8. Jamie Carragher (ING) 508

.9. Phil Neville (ING) 505

10. Steven Gerrard (ING) 504

.+. Rio Ferdinand (ING) 504