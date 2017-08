El Athletic prueba el nuevo césped de San Mamés de cara al choque europeo

La plantilla del Athletic Club se ha ejercitado este martes en San Mamés para tomar contacto con el nuevo césped del campo bilbaíno de cara al partido europeo del jueves ante el Dinamo de Bucarest, un partido vuelta de la Q3 de la Liga Europa que los de José Ángel 'Cuco' Ziganda, encaran con la ligera ventaja que le da el 1-1 de a ida en capital rumana.

Lo jugadores del equipo vasco acabaron la sesión "muy satisfechos" del estado del terreno de juego, a pesar de lo reciente de su colocación, según ha asegurado Aritz Aduriz en la rueda de prensa que ha ofrecido tras una sesión que ha sido al completo a puerta cerrada.

El Athletic encarará ese partido con la baja por lesión de Ander Iturraspe, que ya se perdió la ida por sanción, y la duda de si podrá estar Mikel Rico, quien el lunes no participó en el entrenamiento de Lezama sin que se sepan las razones para ello.

Sí estará el jueves ya Iñaki Williams, que se estrenó en pretemporada el sábado ante el Reus Deportiu en Leioa saliendo en la segunda parte y marcando el último gol de su equipo en el 3-0 final.

No obstante, es más que probable que Williams no salga de inicio en un once que, según lo que ensayó el nuevo técnico casi seguro sea el mismo de la ida.

Es decir el compuesto por Iago Herrerín entre palos; De Marcos, Etxeita, Laporte y Balenziaga, en defensa; Beñat y Vesga en el doble pivote; y Susaeta, Raúl García y Muniain por detrás de Aduriz en ataque.

En el entrenamiento fue Kepa Arrizabalaga el que trabajó con el bloque titular, aunque para el jueves se espera de nuevo en la portería a Herrerín, que lleva trabajando toda la pretemporada, fue titular en la ida y apunta a ser el meta en estos primeros compromisos europeos.

El Athletic llevará a cabo su última sesión antes del partido mañana, miércoles, día de entrenamientos y ruedas de prensas oficiales previas al choque.

Los de Ziganda se ejercitarán por la tarde (17:30 horas) en las Instalaciones de Lezama, donde Cuco y un jugador comparecerán antes (16:45) ante los medios.

Los dirigidos por Cosmin Contra lo harán algo más tarde (19:00) de San Mamés, donde el técnico rumano con pasado en LaLiga y uno de sus futbolistas ofrecerán sus impresiones previas al partido (18:30).