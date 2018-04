Asier Garitano: "Ellos fueron mejores, pero peleamos hasta el final"

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, señaló en rueda de prensa tras la derrota ante el Villarreal que, aunque fueron inferiores a su adversario, supieron competir hasta el final del partido.

"Hemos llegado con muchos problemas a este partido, lo que nos ha obligado a cambiar jugadores, por lo que sabíamos que nos iba a costar. No estábamos mal, pero ese primer gol de córner nos ha hecho daño", explicó.

"En la segunda parte ellos han sido mejores, y no sé si se han relajado, se veía cerca el tercer gol y no lo han marcado. No hemos bajado los brazos, hemos encontrado el gol, con más corazón que juego. Era una semana importante, ganamos el primer partido, veremos que pasa en el tercero. Ellos fueron mejores", reconoció.

El técnico admitió que al final del partido algunos jugadores menos habituales acusaron la falta de competición. "Nos ha lastrado que muchos jugadores no tenían el ritmo de partido, no eran los habituales y eso se ha notado en la recta final. Pero no hemos hecho un mal partido, hemos luchado hasta el final contra un buen equipo y un rival complicado", apuntó.

Respecto a la permanencia, el técnico comentó que "la tenemos ahí, estamos a doce del Depor y ellos viene a casa. Está claro que nos lo jugamos en casa y vamos a ver como llegamos a este partido".

"Llegamos con gente tocada, pero vamos a intentar recuperarlos para este partido o para el último tramo de la temporada. Nos falta un pequeño arreón, pero estamos con confianza", concluyó.