Asensio: "No me fijo si soy el hombre del momento; espero seguir así"

El centrocampista de la selección española Marco Asensio, asume con naturalidad que ni en su club, el Real Madrid, ni en el equipo nacional, disponga aún de "todo el peso de un partido" al tiempo que descarta ser considerado "el hombre del momento" tras el gran gol que anotó el domingo frente al Las Palmas.

"Yo no me fijo si soy el hombre del momento. Espero seguir así, con este nivel, toda la temporada", dijo el futbolista balear en Televisión Española.

"Yo estoy preparado para todo. Tengo veintiún años, soy joven aún pero es normal que no me quieran dar todo el peso del partido ni el Real Madrid o la selección. Hay jugadores más experimentados. Tengo que ir paso a paso y aprender y luego que me pongan esa presión", agregó Asensio, que se siente cuidado y valorado.

"Claro que noto que me siento cuidado, valorado y cada vez cojo más responsabilidad para asumir la presión porque es parte del fútbol", explicó el centrocampista del Real Madrid, que considera a España como uno de los candidatos a lo máximo en Rusia 2018.

"Vamos con la ilusión de hacer un gran papel en Rusia y... por qué no?, ganar el Mundial", opinó Marco Asensio.

Asensio e Isco Alarcón conforman una dupla relevante dentro del Real Madrid. El futbolista mallorquín destaca el talento de su compañero, con el que no disimula la química existente entre ambos dentro y fuera del campo.

"Con Isco tengo una relación muy buena dentro y fuera del campo. Es un pedazo de jugador y es imposible no entenderse con él. Está en un momento increíble. En el Real Madrid está espectacular y tiene que aprovechar ese momento también en la selección. Además, volver a casa va a ser muy especial para él. Fuera del campo es un chico muy normal, gracioso. Dentro del campo es magia. Siempre te sorprende", elogió Asensio.

El futbolista del Real Madrid subraya las diferencias entre sus dos técnicos, el francés Zinedine Zidane, al que califica como un hombre tranquilo, y Julen Lopetegui, el seleccionador, que "muestra más su carácter".

"Zidane es un poco más tranquilo y Lopetegui muestra más su carácter. Pero los dos son profesionales que sienten su profesión", argumentó el centrocampista.

"Desde el principio los dos han confiado en mí, que es lo más importante para estar más tranquilo en el campo y poder devolverle esa confianza que me muestran. Y con los dos desde el principio me he sentido muy bien. Son muy cercanos los dos", analizó Marco Asensio.

El centrocampista de la selección anotó un gran gol el pasado domingo frente al Las Palmas. "Fue un golazo. Y se puede apreciar más por el vídeo. Además vi un par de tomas por detrás y se ve el golpeo perfectamente. Y sí que ya veía que el balón iba a caer por ahí. Hice los pasos perfectos y salió un golazo por toda la escuadra", concluyó.