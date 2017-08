De Arriba: "En los últimos 80 me he bloqueado"

El salmantino Álvaro de Arriba, clasificado en la repesca para las semifinales de 800 de los Mundiales en su primera experiencia, confesó que en los últimos 80 metros lo pasó mal, bloqueado y atenazado por los nervios.

"He ido bien colocado durante toda la carrera, sólo que en el último 80 se me han bloqueado las piernas, no se por qué, pero esto es un Mundial y a veces pasa", explicó.

De Arriba, campeón de España en 2016, describió así su carrera: "Quise irme a por los tres primeros, pero la gente viene muy fuerte. El fallo ha sido en el último 80. No sé si habrán sido los nervios, pero me he bloqueado. Era complicada la serie, como todas, pero al final te peleas con los mejores y tienes que estar al doscientos por cien".