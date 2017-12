Abelardo: Hemos creado numerosas ocasiones y hemos merecido la victoria

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha manifestado este jueves que han merecido la victoria ante el Málaga porque han creado "numerosas ocasiones".

El asturiano ha explicado en rueda de prensa que les ha costado "entrar en el partido, pero a partir del minuto 15 el equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo".

Preguntado por las ocasiones fallidas de Munir, Abelardo ha indicado que "lo importante es que Munir sienta la confianza y que ha estado ahí".

Además ha destacado que ha anotado el gol "en la acción más difícil".

"Ahora no me hubiese ido de vacaciones según está la competición, pero hay que descansar y venir con las pilas cargadas", ha asumido el asturiano, quien no le ha dado importancia a estar fuera, por el momento, de los puestos de descenso.

"Lo importante es seguir creciendo y el equipo lo esta haciendo", ha añadido el preparador albiazul y ha afirmado que "el fútbol, es uno de los pocos deportes en el que si juegas mal, puedes ganar y lo contrario".

Ha confesado que no era "tan optimista como para conseguir 9 puntos de 12", como lo ha hecho y ha dicho que "sufrir para conseguir un objetivo positivo es fundamental", pero que siempre les dice que "en ese sufrimiento hay que disfrutar".

Tampoco ha querido colgarse medallas por el cambio de imagen del Alavés y ha incidido en que "Abelardo no juega, juegan los chavales" y que sólo ha intentado que "los jugadores vuelvan a tener confianza en su juego".