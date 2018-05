¿Cambiará mi cuerpo haciendo ejercicio durante tres semanas (sin descanso)?

No he sido yo nunca una gran devota de esta religión que es para muchos el deporte, pero ‘nunca digas nunca’, ¿no? Con el verano a la vuelta de la esquina, comienzan los remordimientos y esas cervecitas, patatas bravas o hamburguesas dobles con extra de queso nos pesan, literalmente.

Estoy dispuesta a lograr un cambio real en mi estilo de vida y por eso he aceptado el reto que me planteó teinteresa.es de la mano de Fit Train; sin embargo, me encanta comer y no me gusta especialmente hacer ejercicio, quizá no sea este el mejor tándem para empezar.

Pero aquí estamos. Enfundada en mi equipación de gimnasio de colores exageradamente llamativos y mi motivación por las nubes. Tengo por delante los famosos 21 días para lograr un nuevo hábito en mi vida. Comer bien y hacer ejercicio diariamente pondrán a prueba mi fuerza de voluntad distraída y con la confianza de mis amigos que esperan que “lo pete” me dispongo a completar el reto.

Daniela y Rubén serán mis entrenadores y, aunque preveo una relación amor-odio importante, tienen toda mi confianza. Me pondré en sus manos en cuerpo y alma (sobre todo cuerpo) lunes, miércoles y viernes hasta el 9 de junio. Y lo necesito. Más de lo que quisiera admitir. “Tu edad biológica es de 25 años, pero tienes una edad metabólica de 39”, me dijo Daniela en nuestro primer encuentro tras pesarme, tallarme y medir mi grasa corporal.

Fueron malas noticias para mi ego, y no es que me creyera yo muy en forma, pero de ahí a aceptar con deportividad que había perdido la batalla contra dos de los siete pecados capitales (gula y pereza) hay un abismo. Sin embargo, me hice las fotografías del ‘antes’ y la realidad era evidente, incuestionable.

Mi peso corporal no está, sin embargo, tan elevado en relación con mi edad y estatura. Mi Índice de Masa Corporal me da tregua y aún me considera ‘Normal’, aunque apenas sean dos décimas las que me separen del poco apetecible ‘Sobrepeso’. “Estás dentro del límite saludable”, me explicó Daniela, pero no me da un respiro cuando suelta la siguiente bomba: “Tu porcentaje de grasa corporal es de 35%”.

Y así con una de cal y otra de arena transcurre nuestro encuentro donde descubro que tengo las costillas muy altas (bueno), apenas tengo músculo en los brazos (malo), soy proporcional (bueno), va a ser difícil bajar la edad metabólica más que un año o dos en 21 días (muy malo)…





Día de prueba

Pero antes de empezar me esperaba la sesión de prueba. En un parque bien cerca de mi casa (“para evitar cansarme antes de tiempo”, pensé para mí) me reuní con Daniela. El día había comenzado radiante, casi como un anticipo del verano que no acaba de llegar, y no es que esté tomándome una licencia literaria para hacer el texto más bonito, es cierto. Sin embargo, apenas unas horas antes de mi cita fit, Madrid se nubló y sí, chispeó, llovió y después diluvió, como si de un mal presagio se tratara.

Con el olor a húmedo aún en el ambiente dio comienzo la sesión y menos mal que elegí un banco bajito. Sube, baja, sube, baja. Y apenas tres minutos después, de haber estado sola ya habría desistido. Pero no. Quizá por orgullo, por vergüenza o porque no tenía pinta de que Daniela me fuera a poner fácil la rendición, así que seguí. Sentadillas, ejercicios de tríceps, planchas, carreras, saltos, etc. Y la verdad es que no sé si aprobé, pero las agujetas que arrastro desde hace tres días seguro que avalan mi esfuerzo.

Hoy tengo mi primera sesión de verdad, si no echo el estómago por la boca pronto os contaré cómo ha sido mi primera semana de reto. Mientras tanto os animo a seguir mi día a día en Instagram (@_anabeleal) y a cotillear a Daniela (@daniela_sport), que no os engañe su dulce cara y sonrisa amable.