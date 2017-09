Zakarin considera su podio "un milagro difícil de creer

Ilnur Zakarin considera que alcanzar el tercer puesto de la Vuelta a España 2017, como ha conseguido en la etapa de hoy con final en L'Angliru, "es un milagro difícil de creer".

"Todavía es difícil de creer. Esto es un milagro. Sabía que tenía que hacer algo en los últimos 3 kms. de la subida, pero no había un plan real. He dado todo lo que tenía. Nunca he ido tan fuerte y tenía miedo de quemarme. De todos modos, he dado el máximo y ha funcionado. Estoy muy contento ", ha resumido su etapa Zakarin.

También se ha acordado de que "(Wilco) Kelderman -su rival por la tercera plaza- se acercó en un momento" peligrosamente. "Pero nunca he mirado hacia atrás cuando Contador estaba al frente. Ahí lo he tenido que dar todo lo que tengo. Al final no tenía ni idea de dónde estaba Kelderman, pero eso no importaba, ya que estaba ocupado con Contador ", ha añadido el corredor ruso.

Zakarin está "muy feliz" por el que es su primer "podio en una gran vuelta" y cree que "en los próximos tres años" puede "apuntar más alto". "¿Por qué no tratar de ganar una el próximo año?", se ha preguntado.

El líder del Katusha cree que "este es un gran resultado para todo el equipo" y ha dedicado el podio a su padre y a su suegra, "que murieron hace poco". "Estoy seguro de que vieron mi éxito", se ha emocionado.