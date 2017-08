Trentin: "Ha sido bueno tener al lado a José Joaquín Rojas"

El italiano Matteo Trentin (Quick Step), ganador de la décima etapa de la Vuelta, señaló como aspecto clave el hecho de "tener al lado en la escapada final a José Joaquín Rojas", quien le guió en el descenso del Collado Bermejo hasta la meta de Alhama de Murcia.

"Realmente quería esta victoria. He estado pensando en esta etapa desde hace días. El puerto era duro, pero aun así sabía que era capaz de superarlo bien. También sabía que el descenso era súper técnico. Para mí ha estado bien tener a José Joaquín Rojas conmigo, porque ha estado muy bien en el descenso", dijo.

Trentin, quien también ganó la etapa de Tarragona, se limitó a seguir al murciano, que bajaba a un ritmo elevado.

" Me he limitado a seguirle porque, sinceramente, estaba poniendo un gran ritmo. Me ha puesto en dificultad para poder ir a su rueda, a pesar de que me considero un buen bajador. Hemos podido distanciar al resto de corredores, y luego he dominado el sprint", explicó.

Después de dos etapas individuales y cuatro del equipo Quick Step, Trentin piensa en ampliar los éxitos de la escuadra belga.

"Ahora necesitamos una quinta victoria en la Vuelta , para así empatar las 5 etapas del Quick Step en Giro y Tour", concluyó.