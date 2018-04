Omar Fraile: "Es increíble, ganar aquí era un sueño"

Omar Fraile, vencedor de la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, dijo que siente una "emoción increíble" al haber conseguido su primera victoria con el equipo kazajo.

"Es increíble, soñaba con una victoria aquí. Jugué mis cartas al final, sabía que había una curva al final y que el esprint se haría largo. Busqué mi momento y acerté. Me venían remontando pero aguanté bien. Vine por una etapa y la he conseguido. No puedo pedir más", dijo en meta el ciclista de Santurce.

Una victoria especial para el ciclista del Astana, el más rápido de los corredores que llegaron escapados a la meta de Eibar.

"Después de las cronos siempre estoy bien, solo me limité a coger la fuga, aguantar en el puerto y ponerme a rueda. Luego rematé como tenía previsto", concluyó.